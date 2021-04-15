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Kuşadası polisi denetimleri sıkılaştırdı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sıkılaştırdı. İzinsiz sokağa çıkan vatandaşlar ceza yemekten kurtulamadı.

AYDIN 15.04.2021, 09:21
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Kuşadası polisi denetimleri sıkılaştırdı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlamasında denetimlerini sıkılaştırdı. İzinsiz sokağa çıkan vatandaşlar ceza yemekten kurtulamadı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında, saat 19.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasının açıklanmasının ardından Kuşadası’nda polis ekipleri denetimlerini sıkılaştırdı. Ana arterler ile birlikte özellikle her kavşakta polis ekipleri uygulama yaptı. Kuşadası’nın en yoğun kavşağı olarak bilinen Çamlık kavşağında ise İzmir, Söke ve Aydın yönü gidiş geliş olarak kontrol yapıldı. İzinsiz sokağa çıkan vatandaşlar ceza yemekten kurtulamadı.
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