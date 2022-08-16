Kuşadası Özer Türk Stadı’nın zemini yenileniyor

Zemini Kuşadası Belediyesi tarafından Kuşadasıspor’un maçlarını oynadığı Özer Türk Stadı’nın zemininde bakım ve onarım çalışması başlatıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile uzman bir ekibin ortaklaşa yürüttüğü çalışmada stadın çimleri tamamıyla yenilenecek.

Kuşadasıspor’un TFF 3. Lig 2. Grup’ta oynayacağı maçlara ev sahipliği yapacak olan Özer Türk Stadı, 2022-2023 Futbol Sezonu’na hazırlanıyor. Bu çerçevede Kuşadası Belediyesi tarafından stadın zemini yenilemeye alındı. Çalışmada Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Tire Belediyesi’nden gelen uzman bir ekip ilk etapta zemini inceleyerek çimlerin ve toprak tabakasının zayıf olduğu alanları belirledi. Yoğun mesai harcayan ekipler daha sonra çimleri kesip, hepsini eşit bir boya getirdi.

Özel bir araçla kumlama işlemi de gerçekleştiren ekiplerin bakım ve onarım çalışması zemine birinci sınıf çim tohumu ekilmesiyle tamamlanacak. Kuşadası Belediyesi, geçen yıl da Özer Türk Stadı’nı TFF Profesyonel Futbol Müsabaka Talimatı’nda yer alan kriterlere uygun hale getirmişti.