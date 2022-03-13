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Kuşadası Marina’nın kapasitesi arttırılacak

Kuşadası Marina’nın yenilenmesi ve kapasitesinin arttırılması için çalışmalara başlandı. “Yeni Nesil Marina, Yeni Nesil Yaşam” sloganı ile hayata geçirilecek renovasyon projesinin detayları düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu, “Geleceğin marinasını inşa etme hedefi doğrultusunda yaşama geçirilecek proje tamamlandığında Kuşadası, yeni bir sosyal yaşam alanına daha kavuşacak’ dedi.

AYDIN 13.03.2022, 16:40
Kuşadası Marina’nın kapasitesi arttırılacak

Kuşadası Marina’nın yenilenmesi ve kapasitesinin arttırılması için çalışmalara başlandı. “Yeni Nesil Marina, Yeni Nesil Yaşam” sloganı ile hayata geçirilecek renovasyon projesinin detayları düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı. Toplantıda konuşan Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu, “Geleceğin marinasını inşa etme hedefi doğrultusunda yaşama geçirilecek proje tamamlandığında Kuşadası, yeni bir sosyal yaşam alanına daha kavuşacak’ dedi.

Kuşadası Marina’nın yenilenerek kapasitesinin arttırılacağı ve yat kapasitesini, denizde 550, karada 150’ye yükselteceği belirtildi. Proje kapsamında inşa edilecek sosyal tesisler, etkinlik alanları, yürüyüş yolları kent sakinlerinin ve Kuşadası’nı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açık olacağı belirtildi.

Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu, renovasyon projesinin detayları ile ilgili olarak bilgilendirme toplantısı düzenledi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum örgütleri ve sektör temsilcilerinin katıldığı toplantının ardından basın mensuplarıyla bir araya gelen Tellioğlu, yenilenen Kuşadası Marina ile kent ekonomisine ve istihdama katkıda bulunmayı amaçladıklarına söyledi.

Mart ayının başında inşa çalışmalarına başladıklarını kaydeden Tellioğlu, "Kentle bütünleştireceğimiz Kuşadası Marina renovasyon projesini 2023 yılının Aralık ayında tamamlamayı, 12 ay kesintisiz hizmet sunacağımız marinamızda kış aylarında kente gelen ziyaretçi sayısında artış sağlamayı hedefliyoruz. Bu artışın Kuşadası’ndaki işletmeleri ve esnafı olumlu yönde etkileyerek kent ekonomisine önemli bir katkı sunacağını düşünüyoruz. Proje kapsamında oluşturulacak yeni işletmeler, Kuşadalılara yeni iş fırsatları oluşturarak istihdamı da artıracak" dedi.

Proje kapsamında yeşil alan miktarını da arttıracaklarını kaydeden Kuşadası Marina Müdürü Hakan Tellioğlu, "Çapa atmadan 90 metreye kadar yat ve mega yat bağlama, kesintisiz elektrik, su alt yapısı, uzman palamar hizmeti ve teknik atölyelerde ihtiyaç duyulan tüm servislere hızlı ulaşım olanağı sağlamak üzere tasarlanan proje ile tekne boylarında büyüme ve ortalama metrede artış planlanıyor. Denizin, çevrenin ve doğal ortamın korunması konusuna özel bir hassasiyet gösteriyoruz. Kuşadası Marina renovasyon projesi kapsamında 4 bin 500 metrekare olan yeşil alan miktarını 10 bin metrekare artırarak 14 bin 500 metrekareye yükselteceğiz. Renovasyon projesi, çevre ve insan dostu mimarisini tamamlayacak olan Akdeniz iklimine uygun peyzaj tasarımı ile de fark oluşturarak sahip olduğu görsellik ile denizden ve karadan tüm ziyaretçilerin buluşma noktası olacak.

Kuşadası Marina renovasyon projesi ile mevcut durumda 6 bin 200 metrekare olan ticaret merkezi alanı 14 bin 500 metrekareye yükseltilecek. Projenin tamamlanması ile Kuşadası Marina, ulusal ve uluslararası alanda tanınırlığı olan dekorasyon, tasarım ve giyim mağazalarının yanı sıra yeni kafe ve restoranlar ile etkinlik ve spor alanlara ev sahipliği yapmaya başlayacak. Yeni markalar ve kaliteli işletmelerle oluşturulacak cazibe merkeziyle, kent daha çok yatçı ve ziyaretçi için uğrak noktası haline gelecek” ifadelerini kullandı.

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