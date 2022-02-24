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Kuşadası kruvaziyerde ‘home port’ oluyor

Dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinin yöneticileri Kuşadası’nda bir araya geldi. 2022 sezonunun masaya yatırıldığı toplantıda, Kuşadası’nın kruvaziyer gemilerinin yolcularını alarak sefere çıkacağı ‘Home Port’ limanlardan biri olacağı müjdelendi. Toplantıda ayrıca firmaların pandemi döneminden daha da güçlenerek çıktıklarına dikkat çekildi.

AYDIN 24.02.2022, 10:32
Kuşadası kruvaziyerde ‘home port’ oluyor

Dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinin yöneticileri Kuşadası’nda bir araya geldi. 2022 sezonunun masaya yatırıldığı toplantıda, Kuşadası’nın kruvaziyer gemilerinin yolcularını alarak sefere çıkacağı ‘Home Port’ limanlardan biri olacağı müjdelendi. Toplantıda ayrıca firmaların pandemi döneminden daha da güçlenerek çıktıklarına dikkat çekildi.

Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Konferans Salonu’nda gerçekleşen buluşmaya Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, KUTO Başkanı Serdar Akdoğan, TÜRSAB Aydın Bölge Temsil Kurulu Başkanı Eda Yurtcan, Costa Cruises Türkiye CEO’su Ercan Abitağaoğlu, MSC Cruises Türkiye CEO’su Burak Çalışkan, Celestyal Cruises Türkiye CEO’su Özgü Alnıtemiz ile sektör temsilcileri ve siyasetçiler katıldı.

Moderatörlüğünü turizmci ve rehber Özer Esenkaya’nın yaptığı panelin açılış konuşmasını TÜRSAB Aydın BTK Başkanı Eda Yurtcan yaptı. Pandeminin dünyada en çok turizm sektörünü olumsuz etkilediğine dikkat çeken Yurtcan, “Kruvaziyer turizminde nihayet normalleşme süreci başladı. Türkiye’de en fazla kruvaziyer yolcusunu ağırlayan Kuşadası için vazgeçilmez olan yolcu gemileri 2022 yılı itibariyle seferlerine başlıyor. Bugün Kuşadası’nda sektörün önde gelen temsilcilerini ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Başkan Günel: "2022 kruvaziyer sezonuna hazırız"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kruvaziyer gemilerini özlediklerini belirterek, “Geçtiğimiz iki yıl limanımızdaki boşluk sadece Kuşadası’nda değil tüm ülkemizde hissedildi. Yeni sezonda kruvaziyer gemilerini heyecanla bekliyoruz. Kuşadası liman kenti olarak kruvaziyerde sadece ülkemizin değil Akdeniz çanağının da en önemli limanıdır. Pandemi sürecinde gemilerin yokluğunu çok derinden hissettik. Biz, kruvaziyer gemilerini çok özledik. Pandeminin oluşturduğu krizi fırsata çevirerek turistik çarşılarımızı yeniledik. Kent genelinde başlattığımız yenileme sürecini tamamlayarak gerek deniz yolu gerekse de kara yoluyla gelecek turistlerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Uzun yıllar sonra ilk kez bu sezon yeniden Kuşadası’na sefer yapacak Costa Cruises firmasının Avrupa ve Türkiye temsilcileriyle bir toplantı yapacağız. Bugün kruvaziyer sektörünün en önemli temsilcilerini ağırlıyoruz. Limana yanaşan gemilerde tura çıkamayan yolcuların ve turdan dönen yolcuların esnafa nasıl ulaşmasını sağlayabiliriz bu konuları görüşeceğiz. Kuşadası’nın merkezini destinasyon haline getirmeyi planlıyoruz. Gemideki turistlerin plajlarımızda denize girdikten sonra geri kalan zamanını kent merkezinde geçirmesini istiyoruz. Oluşturacağımız merkezi destinasyonları gezdikten sonra esnafımızdan alışveriş yaparak gemisine dönmesini sağlayacağız. Tabi burada esnafımızda büyük görev düşüyor. Bugün burada Kuşadası’na kruvaziyer müjdesi veriyoruz. Esnafımızın da bu konuda duyarlı davranması büyük önem taşıyor. Turistin rahat bir şekilde kenti dolaşması gerekiyor. Kısacası bu kadar uzun süreli bir kayıp dönemden sonra yeni kayıpların yaşanmaması için gelen tüm turistleri pamuklara sarmalıyız. Tek bir misafirimizi üzmeye tahammülümüz yok. 2022 kruvaziyer sezonumuz herkese hayırlı olsun“ dedi.

Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel de “Ekmeğini turizm üzerine sabitlemiş sektördeki insanlarımız pandemi sürecinde payına düşeni aldı. Ama pandemi, kriz sürecini fırsata çevirmek için büyük bir şans. Bu dönemde gerek yerel yönetim gerekse de kamu birimleri olarak bizler de süreci fırsata çevirdik. Kentte yenilenme süreci başlattık. Esnafımızın kendi öz denetim sistemleri kurmalarını bekliyoruz. İnsanlara yaptırım uygulamak bizim en son işimiz olmalı. Ancak belediye başkanımıza da sonuna kadar katılıyorum. Esnafımızın bu konuda çok duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

"Kuşadası limanı çok önemli"

Costa Cruises Türkiye CEO’su Ercan Abitağaoğlu, “Türkiye’deki limanlar olmadan Ege ve Akdeniz Bölgeleri’nde kruvaziyer turizmi düşünülemez. Bu anlamda Kuşadası Limanı çok önemli. Biz, firma olarak Kuşadası’nın sadece Efes Antik Kenti ile Meryem Ana Evi’ne olan yakınlığından ibaret olmadığını göstermek istiyoruz. Bu bağlamda turistik destinasyonları artırmak ve Kuşadası’na gelen turistlere farklı alternatifler sunmak çok önemli. Eğer Kuşadası’nı ziyaret eden turist aradığı her şeyi burada bulabilirse tekrar tekrar gelir. 2022 rezervasyonlarına baktığımızda bizleri mutlu edecek seviyede” ifadelerini kullandı.

"Yabancı turistler gemilerimize Kuşadası’ndan binecek"

MSC Cruises Türkiye CEO’su Burak Çalışkan, “Firmamız, yıllar sonra ilk kez Kuşadası’na gelecek. Pandemi süreci hepimiz için acı bir deneyim oldu. Ama bu süreçten daha güçlü çıktık. Kapasitelerimizi artırarak yatırımlarımıza devam ettik. MSC Cruises, Kuşadası’nı bu sezondan itibaren ‘home port’ olarak kullanmaya başlayacak. Böylece 12 ay boyunca gemi faaliyetleri olacak. Dünyanın farklı noktalarından yabancı turistler Kuşadası’na gelerek gemilerimize burada binecek. Türkiye artık kruvaziyer şirketlerinin temsilcilikleri değil ana ofislerinin olduğu bir ülke olacak. 2022’de Kuşadası’na 450 ile 500 arası gemi seferi olması bekleniyor” dedi.

Celestyal Cruises Türkiye CEO’su Özgü Alnıtemiz ise, “19 Nisan’dan itibaren yıl sonuna kadar Kuşadası’nda olacağız. Katma değeri yüksek misafirler ağırlayacağız. Bu nedenle yaklaşımlar çok önemli. Türkiye’deki limanlarımızdan gemilerimize ne kadar çok yolcu alabilirsek home port için önemli bir adım olacak. Celestyal Cruises firması olarak biz zaten Kuşadası’nı home port olarak kullanıyorduk. Ancak şimdi daha yoğun bir şekilde kullanmaya başlayacağız. 3 gün otel, 4 gün gemi turları düzenleyeceğiz. Hedefimiz kruvaziyer yolcu sayısını artırmak. Şu an Rus pazarına yönelmiş durumdayız. Gemilerdeki yaş ortalaması 45’e düşmüş durumda. Artık kruvaziyer turizmindeki yolcu profili gençleştiği için pazarın talepleri de değişmiş durumda. Avrupa’da yavaş yavaş pandemi tedbirleri kaldırılmaya başlandı. Bu da kruvaziyer rezervasyonları artırıyor. Şimdiden 2023 sezonu için rezervasyon almaya başladık” diye konuştu.

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