Kuşadası kruvaziyer turizminde çıtayı yükseltti

Aydın, Denizli ve Muğla’da faaliyet gösteren derneklerin üye olduğu Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) yönetimi Kuşadası’nda bir araya geldi. Türkiye’nin 2022’de gerçekleştirebildiği hedefler ve gelecek yılda nasıl bir görünüm içinde olmasının beklendiğine yönelik değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan, “Akdeniz’in gözde limanı Kuşadası’na 2023 yılında yaklaşık bin gemi seferinin olmasını bekliyoruz” dedi.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, Güney Ege Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (GESİFED) yöneticilerini ağırladı. Kuşadası Genç İş İnsanları Derneği’nin (KUGİAD) ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen toplantıya Kuşadası Belediye Başkan Vekili ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin, KUGİAD Başkanı Mehmet Buğra Atınç, davetliler ve federasyona üye olan derneklerin temsilcileri katıldı.

Türkiye’nin 2022’de gerçekleştirebildiği hedefler ve gelecek yılda nasıl bir görünüm içinde olmasının beklendiğine dair değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, iş insanlarının son dönemde yaşanan belirsizlikten dolayı tedirginlik ve kaygı içinde olduklarına dikkat çekildi. Türkiye’de katma değeri yüksek ürünlerin üretiminin arttırılması gerektiğinin vurgulandığı buluşmada, saniyede kullanılan enerji maliyetinin her geçen gün artması nedeniyle sanayicinin zor durumda olduğu belirtildi. Toplantıda ayrıca Türkiye’nin 2023 yılında dünyadaki turizm pastasından daha fazla pay alabilmesi için neler yapması gerektiği hakkında fikir alış verişinde bulunuldu.

‘Kuşadası’nı iyi bir turizm sezonu bekliyor’

Toplantıda konuşan Kuşadası Belediye Başkan Vekili ve Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Öncelikle sizlere Kuşadası Belediye Başkanımız Ömer Günel’in sevgi ve selamlarını getirdim. GESİFED’in değerli yöneticilerini kentimizde ağırladığımız için çok mutluyuz. Başkanımız Ömer Günel, göreve geldiği ilk günden itibaren Kuşadası’nda turizmin daha fazla gelişmesi için çalışmalarına başladı. Bu amaçla önce kentimizde yeni turizm rotaları oluşturduk. Ayrıca dünyanın önde gelen kruvaziyer şirketlerinin yöneticileriyle toplantılar yaptık. Başkanımızın gerçekleştirdiği görüşmeler sonucunda bazı önemli kruvaziyer firmaları Kuşadası’nı ana çıkış limanı yaptı. Bu da gemi seyahatine çıkacak yolcuların kentimizdeki gecelik konaklama sayısını artırdı. Ayrıca gerek yurt içi gerekse de yurt dışında katıldığımız turizm fuarlarında Kuşadası’nın tanıtımını yaptık. Gelecek yıl için Kuşadası’na çok büyük bir talep var. Kuşadası’nı iyi bir turizm sezonu bekliyor. Eğer bir terslik olmazsa yaklaşık bin gemi seferi beklediğimizi müjdelemek istiyorum” dedi.

Yüksek katma değerli ürünler ihraç edilmeli

GESİFED Yönetim Kurulu Başkanı Oktay Mersin ise, “Rusya-Ukrayna savaşı, enerji fiyatlarındaki artış ve Avrupa’ya Rusya tarafından uygulanan arz kısıtlamaları nedeniyle AB’nin resesyon riski ile karşı karşıyayız. Özellikle ülkemizin en büyük ihracat pazarı olan AB başta olmak üzere dış ticaret pazarlarımızda görülecek resesyon, ihracat ürünlerimize yönelik talebin güçsüzleşmesine yol açabilir. Bu nedenle markalı, yüksek katma değerli üretim ve yüksek katma değerli ihracatı önceliklendiren, sanayi odaklı bir ekonomik modele geçmemiz büyük önem arz ediyor" diye konuştu.