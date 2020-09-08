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Kuşadası Körfezi’nde 4 düzensiz göçmen kurtarıldı
SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ, KUŞADASI KÖRFEZİ’NDE YUNANİSTAN UNSURLARI TARAFINDAN GERİ İTİLEN 4 DÜZESİZ GÖÇMENİ KURTARDI
AYDIN 08.09.2020, 13:10
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Sahil güvenlik ekipleri, Kuşadası Körfezi’nde Yunanistan unsurları tarafından geri itilen 4 düzesiz göçmeni kurtardı.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı’na bağlı ekipler, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisine ulaştı. İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 4 düzensiz göçmen kurtarıldı. Sağlık kontrolünden geçirilen göçmenler, Kuşadası Setur Marina’ya getirildi.
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