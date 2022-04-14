Kuşadası köpek eğitim parklarında ilaçlama çalışması

Kuşadası Belediyesi, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte köpek eğitim parklarında ilaçlama çalışmasına başladı. Can dostların sağlığını korumak amacıyla yürütülen ilaçlama çalışması hayvan severler tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi, Türkmen ve Kadıkalesi Mahallelerinde yaşama geçirdiği köpek eğitim parklarının yıl boyunca temiz ve hijyenik kalması amacıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen program dahilinde rutin bakımı yapılan köpek eğitim parkları, ayrıca düzenli olarak da dış parazit, kene ve pireye karşı ilaçlanıyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sıklaştırılan çalışmalarda can dostların sağlığına zarar vermeyen ilaçlar kullanılıyor. Hayvan severler tarafından takdirle karşılanan çalışmada eskiyen köpek oyun ünitelerinin bakım ve onarımı da yapılıyor.

Başkan Ömer Günel, göreve geldikleri günden bu yana can dostların daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları için büyük bir çaba gösterdiklerini belirterek, “Kuşadası’ndaki her canlıdan sorumluyuz. Bu nedenle insanların sadık dostları olan köpekler için bir yandan kentimize yeni alanlar kazandırırken bir yandan da bu alanları sağlıklı ve hijyenik tutmaya özen gösteriyoruz” diye konuştu.