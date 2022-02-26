Kuşadası kıyılarında çevreci etkinlik

Kuşadası’nda, Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı çalışmalarının 3’üncü ayağı kapsamında kıyı temizliği yapıldı. Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) iş birliğinde gerçekleştirilen etkinlikte sahilden yaklaşık 32 kilogram atık toplandı.

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası, çevreci etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Kentte son olarak Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı’nın kış ayağı kapsamında kıyı temizliği etkinliği yapıldı. Etkinliğe, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekipleri ile TÜRÇEV gönüllüleri katıldı. Yaklaşık 2,5 saat süren etkinlikte marina yanındaki 221 metrelik kıyı şeridinden yaklaşık 32 kilogram atık plastik, cam, metal ve kağıt ile 2 bin 100 sigara izmariti toplandı. Atıklar türlerine göre sınıflandırıldıktan sonra geri dönüşüm işlemine tabi tutulması için Kuşadası Belediyesi yetkililerine teslim edildi.

Kıyı temizliği çalışmasından önemli veriler elde ettiklerini belirten TÜRÇEV İzmir ve Kuzey Ege Bölge Koordinatörü Doğan Karataş, “Bugün Kuşadası’nda Avrupa Çevre Ajansı Deniz Çöpleri İzleme Programı çalışmalarının üçüncüsünü gerçekleştirdik. Çalışma sayesinde çevreye hangi atığın daha çok zarar verdiğini belirleyebiliyoruz. Bize destek olan Aydın Büyükşehir ile Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ederim” diye konuştu.