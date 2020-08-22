Kuşadası Kitap Fuarı devam ediyor
AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KUŞADASI BELEDİYESİ VE TOPLUMSAL YAYIN GRUBU İŞ BİRLİĞİNDE DÜZENLENEN ‘KUŞADASI KİTAP FUARI DEVAM EDİYOR
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu iş birliğinde düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’ devam ediyor. Fuarın ikinci gününde gazeteci ve yazar Ümit Zileli okurlarıyla buluştu. Sevenleri için kitaplarını imzalayan Zilelli’ye edebiyat severler büyük ilgi gösterdi.
Kuşadası’nda; Aydın Büyükşehir Belediyesi, Kuşadası Belediyesi ve Toplumsal Yayın Grubu’nun iş birliğiyle düzenlenen ‘Kuşadası Kitap Fuarı’ 19 Ağustos’ta kapılarını edebiyat severlere açtı. Atatürk Meydanı’nda sosyal mesafe kuralı gözetilerek düzenlenen, 22 yayın evi ile 40 yazarın katıldığı fuarda usta gazeteci ve yazar Ümit Zileli de yer aldı. Okurları için kitaplarını imzalayan Zileli’ye Kuşadalı kitap tutkunları büyük ilgi gösterdi.
Kuşadası Kitap Fuarı gibi önemli bir etkinliğe katıldığı için gurur duyduğunu belirten gazeteci ve yazar Ümit Zileli, “Kuşadası’nda olmak mutluluk verici. Kitabın yanında olmak mutluluk verici. Son dönemde insanlarımızın kitaba olan ilgisi arttı. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen bugün burada böylesine güzel bir atmosfere tanıklık etmek beni gerçekten çok sevindirdi. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e bu güzel fuara ev sahipliği yaptığı için teşekkür ederim” dedi.
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