Kuşadası Kaymakamlığı’ndan kan bağışı çağrısı

Aydın’da kan stokları kritik seviyelere gelirken son yaşanan deprem felaketi ile birlikte kan ihtiyacı artarken Kuşadası Kaymakamlığı, düzenleyecekleri kan bağışı kampanyasına vatandaşların destek olmasını talep etti.

Ülke genelinde olduğu gibi Aydın’da da kan bağışında azalma yaşanırken, son olarak yaşan deprem felaketinin ardından kan ihtiyacında artış yaşandı. Bu çerçevede Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Kaymakamlık ve Kızılay işbirliği ile kan bağışı kampanyası gerçekleştirilecek. Kanın her zaman ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Kuşadası Kaymakamlığı, sosyal medya üzerinden paylaşım yaparak vatandaşları kan bağışına davet etti.

18 ve 19 Şubat Kuşadası El Heykeli önünde 13.30 ile 17.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan kan bağışı kampanyasına, vatandaşları davet eden Kuşadası Kaymakamlığı, yaptığı paylaşımda “18-19 Şubat 2023 günlerinde el heykeli önünde saat 13:30-17:30 aralığında Kızılay kan bağış kampanyası düzenlenmiştir. Göstereceğiniz ilgi için teşekkür ederiz” ifadelerine yer verildi.