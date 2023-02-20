Kuşadası Kaymakamlığı depremzede ailelere desteğini sürdürüyor

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerin ardından Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen depremzedelerin bulunduğu 323 hane ziyareti yapan Kuşadası Kaymakamlığı ayni yardımları ulaştırmaya devam ediyor.

6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17’de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İlk depremin ardından aynı gün içerisinde yine Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha yaşandı. ’Asrın felaketi’ olarak nitelendirilen depremlerde Kahramanmaraş başta olmak üzere Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis, Malatya ve Elazığ illeri de hasar gördü. Depremde 40 binin üzerinde kişi hayatını kaybederken, on binlerce kişi de yaralandı. Yaşanan yıkıcı depremlerin ardından vatandaşlar yardım için seferber oldu. Yapılan planlamalar çerçevesinde depremden sağ kurtulanlar bölgeden tahliye edilmeye başlandı. Aydın’a getirilen Adıyamanlı depremzedeler, ilçelerdeki yurtlara, kamu kurumlarının misafirhanelerine ve çeşitli ikametlere yerleştirildi.

Kuşadası Kaymakamlığı da depremden etkilenen vatandaşları ilçede bulundukları hanelerde ziyaret ederek ayni yardımları ulaştırıyor. Kuşadası Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamada, "Ekiplerimiz depremden etkilenen vatandaşlarımız için 323 hane ziyareti yaparak ayni yardımları ulaştırmaya devam etti" denildi.