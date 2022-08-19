Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’nde miniklerin satranç heyecanı

Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi, 7-14 yaş arası çocuklar için düzenlenen satranç etkinliğine ev sahipliği yaptı. Kuşadası Kent Konseyi Çocuk Meclisi ile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Kuşadası Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğe katılan çocuklar rakiplerini yenmek için mücadele etti.

Kuşadası Belediyesi tarafından Habitat Derneği ve Facebook ortaklığında açılan Kuşadası İstasyon Topluluk Merkezi’nde düzenlenen satranç etkinliğine 26 çocuk katıldı. Çocukları satranç ile tanıştırmak, zihinsel gelişimlerine ve koordinasyon yeteneklerine katkı sunmak amacıyla düzenlenen etkinlik deneme turu ile başladı. Deneme turunun ardından gerçekleşen eleme turlarında kazanan satranççılar belirlendi. Etkinliğin sonunda çocuklara Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Habitat Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Hazır, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tümay Leblebici ve Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver tarafından katılım belgeleri verildi.

Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, satranç oyununun hayatta alınan kararlara da büyük katkı sağladığını belirterek, “Satranç sadece bir oyun olarak görülmemeli. Satranç aynı zamanda oynayan kişinin tüm hayatını olumlu yönde etkileyen bir mekanizma oluşturur. Öğrencilerimizin bu oyunu oynamayı seçmelerinin hayatlarına büyük katkısı olacaktır. Çocuklarımızı tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.

Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver ise satrancın çocukların hayata karşı yetkinliklerini ve zekâlarını geliştiren bir oyun olduğuna dikkat çekerek önümüzdeki süreçte bu etkinliği turnuva olarak düzenlemeyi hedeflediklerini söyledi.