Kuşadası ile Girne kardeş şehir oldu

Kuşadası Belediyesi ile Girne Belediyesi arasında imzalanan protokol ile kardeş şehir olmaları resmileşen iki kentin yaşama geçirdiği ilk ortak çalışma olan ‘Girne Antis Plajı Düzenleme Projesi’ için de ilk adım atıldı.

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İş Birliği Programında belediye meclisinin onayıyla kardeş şehir olma kararı aldığı Girne Belediyesi ile karşılıklı protokol imzalayarak resmi olarak kardeş şehir oldu. Girne ile başlayan kardeş şehir ilişkisi, iş birliği programı ile alınacak olan hibe ile gerçekleşecek ‘Girne Antis Plajı Düzenleme Projesi ile başladı.

Girne Belediyesi tarafından düzenlenen 21. Uluslararası Zeytin Festivali’ne katılmak ve Kardeş Şehir İş Birliği Protokolü’nü imzalamak üzere Girne Belediyesi’nin davetlisi olarak kente giden Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Seyfi Seyhan Suvari, Oğuzhan Turan, Dış İlişkiler Müdürü Kadriye Balıkçı ile Kültür ve Basın Koordinatörü Atıl Ulaş Bengi’den oluşan heyet, plaj düzenlemesinde kullanılacak ekipmanları Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü’ye teslim etti

Kardeş Şehir İş Birliği Protokolü imza töreninde konuşan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Kuşadası ile Girne’nin uzun süredir belediyecilik faaliyetlerine ilişkin bir bilgi paylaşımı içerisinde olduğunu belirterek “Türkiye Belediyeler Birliği ve Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği İş Birliği Programı çerçevesinde Kuşadası Belediyesi ile Girne’de bir bölgenin düzenlenmesine ilişkin görüşmelerimiz de sürüyordu. Karaoğlanoğlu olarak anılan bölgede halka açık bir plajımız bulunuyordu. Seçimlerin ardından bir plajı daha kullanıma açtık ve bu iş birliği programı ile alanın düzenlenerek daha kullanışlı bir hale gelmesi sağlanacak. Kuşadası Belediyesi ile aramızda var olan güzel ilişkiyi bu somut proje ile bir adım öteye taşıyarak tarafımıza iletilen ekipmanların plajımıza monte edilmesiyle taçlandıracağız. Aynı zamanda her iki belediye meclisinin aldığı karar doğrultusunda kardeş şehir protokolünü imzalayacağız. Türkiye Belediyeler Birliği’ne ve Kuşadası Belediyesi’ne çok teşekkür ediyor, ilişkilerimizin daha da gelişerek farklı alanlarda da süreceğine inanıyoruz” dedi.

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, ise kardeş şehir ilişkilerinin uzun soluklu ve sürdürülebilir olmasının önemine dikkat çekti. Kuşadası Belediyesi olarak Girne ile kardeş şehir olmayı çok önemsediklerini belirten Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Çünkü Kuşadası ile Girne benzer yönleri olan şehirler. İki şehir de limanı ve turizmi ile öne çıkıyor. Bugün burada resmileşen ilişkimiz elbette ki Antis Plajı düzenlemesi ile sınırlı kalmayacak. Bu sadece bir başlangıç. Aynı zamanda bir kültür ve festivaller şehri olan Girne ile başka iş birliklerinde de buluşacağız” diye konuştu.

Kuşadası Belediyesi Dış İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülecek proje ile Kuşadası Belediyesi, Girne’de bulunan iki adet halk plajından biri olan ve ihtiyaç analizi sonucunda öncelikli çalışma alanı olarak belirlenen Antis Plajı’nı düzenlenerek halkın hizmetine sunacak. Plajın alt yapı, peyzaj ve çevre düzenleme çalışmaları Girne Belediyesi tarafından yürütülecek. Kuşadası Belediyesi ise ekipman ve kent mobilyası desteği ile plaj düzenlemesine katkı sunacak. Projede verilecek hibe, proje maliyetinin yüzde 90’ını karşılayacak. Proje ile Girne Belediyesi’nin öncelikli ihtiyacı olan Antis Plajı’nın düzenlenerek halka kazandırılması, kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi ve sürdürülebilir hale getirilmesi, iki belediye arasında ortak stratejik kalkınma planlamaları geliştirilmesi ve yerel yönetimler, vatandaşlar, sivil toplum kuruluşları arasında ekonomik, sosyal ve kültürel etkileşim sağlanması hedefleniyor.