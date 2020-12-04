banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Arakanlı Müslümanlar tehlikeli bölgeye göçe zorlanıyor
Arakanlı Müslümanlar tehlikeli bölgeye göçe zorlanıyor
İstanbul Boğazındaki büyük tehlike
İstanbul Boğazındaki büyük tehlike
Kısıtlamada alışveriş, seyahat ve cenazeler nasıl yapılacak?
Kısıtlamada alışveriş, seyahat ve cenazeler nasıl yapılacak?
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?
Covid-19 öğrencilerin eğitim hayatını nasıl değiştirdi?

Kuşadası İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

Kuşadası İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kuşadası Kaymakam Sadettin Yücel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda korona virüs salgını ve sigara yasağıyla ilgili önlemler değerlendirildi.

AYDIN 04.12.2020, 15:24
3
Kuşadası İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu toplantısı gerçekleştirildi
banner422

Kuşadası İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Kuşadası Kaymakam Sadettin Yücel başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda korona virüs salgını ve sigara yasağıyla ilgili önlemler değerlendirildi.

Kuşadası Kaymakamlık binasında gerçekleşen toplantıya, Kaymakam Sadettin Yücel’in dışında Kuşadası Emniyet Müdürü Mehmet Ali Berksoy, Kuşadası Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Karagöz ve Kuşadası Sahil Güvenlik Karakol Komutanı Kıdemli Yüzbaşı Cihan Seymen ile Belediye, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Zabıta temsilcileri katıldı. Toplantıda salgınla mücadele konusunda ülke genelinde uygulamaya konulan yeni tedbirlerin uygulanması, takip edilmesi ve bu konuda hem vatandaşların hem de ilgililerin bilgilendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi.
Yorumlar (0)
15°
açık