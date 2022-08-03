Kuşadası Güvercinada Kalesi’ni üç ayda 100 bin kişi ziyaret etti

Kuşadası’nın Güvercinada Kalesi, sahip olduğu tarihi ve doğal güzelliğiyle yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan ve kentin endemik bitki türlerinden tülüşahın koruma parselinin de bulunduğu kaleyi 3 ayda yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası’nın simgesi Güvercinada Kalesi, kente tatil yapmak veya günübirlik ziyaret için gelen yerli ve yabancı turistlerden yoğun ilgi görüyor. Geçmişi 13’üncü yüzyıla kadar uzanan tarihi kale, özellikle hafta sonları ziyaretçi akınına uğruyor. Osmanlı Devleti’nin 17’inci yüz yılda yaşamış en önemli seyyahlarından biri olan Evliya Çelebi’nin ‘Kuşların uğramadan geçmediği tılsımlı bir ada’ diye tanımladığı Küçükada’nın üzerinde yükselen Güvercianda Kalesini gezenler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor. Kuşadası Belediyesi’nin girişimiyle 2020 yılında UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne giren Güvercinada Kalesi’ni, Mayıs-Haziran-Temmuz aylarını kapsayan 3 aylık döneminde yaklaşık 100 bin kişi ziyaret etti.

Kentin tanıtımına önemli katkı sağlayan tarihi kale, Kuşadası’nda yetişen 10 endemik bitki türünden biri olan ’Tülüşah’ çiçeğini koruma parsellerini de bünyesinde barındırıyor. Ayrıca Güvercinada Kalesi’nini burç bölümünde 14,5 metre uzunluğundaki Fin (İskece) balinası iskeleti ile ticaret gemilerinin maketleri sergileniyor.

Güvercinada Kalesi, Kuşadası Belediyesi ve Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde düzenlenen ‘Maffy Kuşadası Caz Günleri’ ile ‘Güvercinada Dinletileri’ne’ de ev sahipliği yapıyor. Tarihi kalenin eşşiz manzarasında gerçekleşen ücretsiz konser ve dinletiler sanatseverlerden büyük ilgi görüyor.

Tarihi kalede haftada iki gün spor aktiviteleri de düzenleniyor. Kuşadalılar, Güvercianada Kalesi’nde salı ve perşembe günleri saat 10.00-11.00 arasında verilen ücretsiz mat-pilates ve yoga kurslarıyla sağlığa tempo tutuyor.

Kanada’dan tatil için Kuşadası’na gelen Marie Lozo, “Güvercinada Kalesi’ni ilk defa ziyaret ettim. Güzel bir atmosferi var. Farklı bitki türlerini de bir arada görmek mümkün. Kuşadası’nı çok sevdik. Herkese Kuşadası’na gelmesini tavsiye ediyorum” dedi.

Lise öğrencisi Ceylin Karahasanoğlu ise “Daha önce hep dışarıdan gördüğüm Güvercianada Kalesi’nin bugün ilk defa içini gezdim ve çok etkilendim. Kuşadası’na gelen herkesin mutlaka burayı görmesi gerekli. Manzarası ve tarihi dokusuyla muhteşem bir yer” diye konuştu.