Kuşadası Gençlik Festivali korona virüs engeline takıldı

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel bir açıklama yaparak Kuşadası Gençlik Festivali’nin bu yıl pandemi nedeniyle düzenlenmeyeceğini duyurdu.

Başkan Günel yaptığı açıklamada; “Türkiye’nin en büyük gençlik festivali olan ve 4 yıl boyunca kentimize büyük bir renk ve canlılık katan Kuşadası Gençlik Festivali’nin, pandemi nedeniyle bu yıl düzenlenmemesi yönünde karar alınmıştır. Belediyemizin katkılarıyla, Davutlar Sevgi Plajımızın muhteşem atmosferinde gerçekleşen ve ülkemizin en sevilen solist ve gruplarını Türkiye’nin dört bir yanından gelen gençlerimizle buluşturan festivalin bu yıl pandemi engeline takılmış olması bizleri de üzmüştür. Ancak hiçbir şey gençlerimizin sağlığından ve güvenliğinden daha önemli değildir. Organizasyon firması tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere pandemi ile mücadele sürecinde yayınlanan son İç İşleri Bakanlığı genelgesi ile bu yıl organizasyonun yapılması imkansız hale gelmiştir. Bu zorlu sürecin atlatılmasının ardından önümüzdeki yıllarda gençlerimizi kentimizde bir kez daha ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyacağımızı belirterek sağlıklı ve güzel günler diliyorum”