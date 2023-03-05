Kuşadası Gazeteciler Derneği’nde Avcı, güven tazeledi

Kuşadası Gazeteciler Derneği’nin olağan genel kurulu yapıldı. Son güne kadar çekişmeli geçmesi beklenen seçimlerde mevcut başkan İskender Avcı’nın karşısına çıkması beklenen isimler kongreye bile katılmayınca 32 üyeden 21 üyenin katıldığı seçimlerde İskender Avcı Güven tazeledi.

Dernek binasında gerçekleştirilen seçimlerde konuşan Kuşadası Gazeteciler Derneği Başkanı İskender Avcı, meslektaşlarına yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini belirterek, bu süreçte önemli bir kamu görevini yürüten gazetecilere destek veren herkese teşekkür etti. 6 Şubat’ta yaşanan asrın en büyük doğal felaketi depremden sonra Kuşadası Gazeteciler Derneği olarak önemli bir sosyal hizmet görevi de üstlendiklerini kaydeden Başkan Avcı, içinde bulunduğumuz süreçte görev ve sorumluluklarının daha arttığının bilincinde olduklarını kaydetti.

Gazeteciliğin sadece haber peşinde koşturmaktan ibaret olmadığını, haber ve toplumun doğru bilgilendirilmesinin yanında olağanüstü durumlarda birlik ve beraberliğin sağlanmasında memleket sevdalısı gazetecilerin tarihi bir görevi de bulunduğunu kaydeden Başkan Avcı, içinde bulunduğumuz süreçte daha fazla birlik ve beraberliğe ihtiyaç olduğunu sözlerine ekledi.

Tek liste ile gidilen seçimlerde İskender Avcı, yeni yönetimi ile güven tazeledi.