Kuşadası emniyetinden uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde takibe alınarak durdurulan bir araç ve bir eve gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirilirken 2 kişi de gözaltına alındı.

Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenledikleri başarılı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, aldıkları bir istihbaratı değerlendiren ekipler takibe aldıkları aracı Kuştur mevkiinde durdurdu. Durdurulan araçta narkotik köpeği Honaz eşliğinde yapılan aramalarda aracın bagaj kısmında bulunan köpek maması poşeti içerisinden 40 gram takoz esrar ile 50 gram esrar maddesi olmak üzere toplam 90 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Akabinde soruşturma derinleştiren narkotik ekipleri Degirmendere Mahallesi’ndeki bir eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda evde yapılan aramalarda da 171 adet uyuşturucu hap ve 0.40 gram kokain maddesi ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda uyuşturucu maddelere el konulurken, araç sürücüsü Y.Y. ve evde bulunan M.K.D. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.