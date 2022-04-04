Kuşadası Doğa Tokuçoğlu’ parkına yakında kavuşacak

Kuşadası Belediyesi tarafından tamamen spor aktivitelerine yönelik olarak tasarlanan ‘Avukat Doğa Tokuçoğlu’ parkındaki çalışmalar sürüyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, alt yapı ve toprak dolgu çalışmalarını tamamladıkları parkın yürüyüş yollarını yapmaya başladı.

Gençleri spora teşvik ederek fiziksel gelişimlerine ve sosyalleşmelerine katkı sunmak amacıyla Kuşadası Belediyesi tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi’nde yapımına başlanan Avukat Doğa Tokuçoğlu parkındaki çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Kasım Yaman Caddesi üzerinde bulunan 3 bin 100 metrekarelik alanda yürütülen çalışmalar ekipler tarafından bugüne kadar alt yapı, taş duvar örme ve kot toprak dolgu işleri tamamlandı. 33 metreye 18 metre ölçülerindeki uluslararası basketbol sahasının da beton zemini dökülerek tel örgülerin takılması için direkler monte edildi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, üç bölümden oluşacak parkın yürüyüş yollarını yapmak için zemin düzleştirme çalışmalarına başladı. Kısa sürede bitirilmesi planlanan Avukat Doğa Tokuçoğlu parkında otomasyon ve sulama sistemi de yapıldıktan sonra peyzaj ve çevre düzenlemesi gerçekleştirilecek. Ardından parka spor aletleri, duş ve soyunma kabinleri yerleştirilecek. Çocuklar için küçük bir oyun grubunun da yer alacağı parkta ayrıca vagon büfe, kent mobilyaları ve kameriyeler de olacak. Park, yılın belirli dönemlerinde basketbol turnuvalarına ev sahipliği yapacak.