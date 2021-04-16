Kuşadası Dijital Göçebelerin yeni adresi olacak

Kuşadası Belediyesi, Türkiye’nin önemli sivil toplum kuruluşlarından Habitat Derneği ve Aydın Büyükşehir Belediyesi iş birliği içerisinde yaşama geçireceği Kampinova isimli projeyi kente kazandırmak için çalışmalara başladı. Kuşadası’nı çağın yeni turist tipi olan “dijital göçebeler” ile tanıştıracak olan Kampinova’nın en kısa süre içerisinde kent turizmine kazandırılması hedefleniyor.

Kenti pandemi ile birlikte ortaya çıkan ‘yeni turizm’in merkezi haline getirmek amacıyla çalışmalarını sürdüren Kuşadası Belediyesi, doğa ile iç içe bir ortamda eğitim, etkinlik ve paylaşım odaklı bir proje olan Kampinova’yı yaşama geçirmek üzere çalışmaya başladı. Kuşadası Belediyesi tarafından kente Ada Camping’in ardından yeni bir kamp ve karavan alanı daha kazandırmak amacıyla Kuştur Mevkiinde kiralanan 36 dönümlük arazinin 15 dönümü üzerine kurulacak olan Kampinova alanında, Fen İşleri Müdürlüğü tarafından zemin düzenleme ve dolgu çalışması yürütülüyor. Çalışmalar, Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Habitat Derneği Başkanı Sezai Hazır arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında gerçekleştiriliyor.

"İnovasyon odaklı bir deneyim alanı"

“Öğren, Eğlen, Yenilen” sloganı ile yaşama geçirilecek Kampinova projesi, doğanın içinde inovasyon odaklı bir deneyim alanı olacak. Proje ile pandemi ile birlikte zamana ve belli bir mekâna bağlı kalmaksızın dijital ortamda çalışmalarını yürüten ve “dijital göçebeler” olarak adlandırılan insanların dünya genelinde oluşturduğu 50 milyar dolarlık ekonomiden Kuşadası’nın da pay alabilmesi hedefleniyor. Eğitim, atölye, konaklama, çadır, spor, dinlenme ve ortak çalışma alanları ile sosyal tesislerin bulunacağı Kampinova öncelikli olarak kampçılar ve freelance çalışanlar ile Kampinova’da düzenlenecek eğitim, atölye ve etkinliklere katılacak kişilerden oluşacak. Kampinova’da Y ve Z kuşağının talepleri doğrultusunda, dijital çağın gereklerine uygun çeşitli eğitim ve atölyeler düzenlenecek. Üzerinde betonarme yapılaşmanın yer almayacağı alan çeşitli dijital şenlik ve festivallere de ev sahipliği yapacak.

Kuşadası’na büyük değer katacak

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, pandemi ile birlikte tüm dünyada deniz-güneş-kum üzerine kurulu olan turizm anlayışının değişim sürecine girdiğine dikkat çekti. Kampinova’nın Y ve Z kuşağının talep ve beklentilerine uygun olarak şekillenen yeni turizm anlayışı doğrultusunda geliştirildiğini belirterek “Dünyada artık çalışanların yüzde 40’ı zamana ve mekâna bağlı kalmaksızın ‘dijital göçebe’ olarak çalışıyor. Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden birisi olarak bu değişime ayak uydurmak ve bu pazardan hak ettiğimiz payı almak zorundayız. Bu amaçla Habibat Derneği ile iş birliği içerisinde hazırlamış olduğumuz Kampinova projesi kentimizi çağımızın yeni turist tipi olan dijital göçebeler için de bir cazibe merkezi haline getirecek. Kampinova, üzerinde yapılaşmanın olmayacağı, eğitim, etkinlik ve paylaşım odaklı bir proje olarak Kuşadası’na büyük değer katacak” dedi.