Kuşadası digital platforma taşınıyor

Türkiye’nin turizm başkenti Kuşadası, ‘akıllı kent’ olma yolunda önemli bir adım attı. Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan vatandaşlar ile ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin gidecekleri yerlere rahatça ulaşabilmelerini sağlayacak olan bir dijital haritanın kullanıma sunulması için hazırlıklar tamamlandı.

Kuşadası Belediyesi kentin ulaşım rotalarını içeren dijital bir haritayı yaşama geçirmek için yaklaşık bir yıldır Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi üyeleriyle ortaklaşa yürüttüğü çalışmayı bitirdi. Altı dilde kullanıma sunulacak olan dijital harita, Kuşadası’ndaki şehiriçi minibüslerin güzergah ve hareket saatlerinin cep telefonundan kolayca takip edilebilmesini sağlıyor. QR koda sahip dijital uygulama sayesinde Kuşadalılar, kentte yaşayan yerleşik yabancılar ile yerli ve yabancı turistler kaldıkları otel, pansiyon veya evden Kuşadası’nda gitmek istedikleri farklı noktalara artık bir tık uzakta olacak. Uygulamada ayrıca duraklara Türkçe ve İngilizce totemler yerleştirilecek. Totemlerin üzerinde duraktan kaç numaralı minibüsün geçtiği yazacak. Ayrıca dijital harita basılı olarak da Kuşadası’ndaki bütün otellere dağıtılacak.

Dijital uygulamada kentteki tarihi rotalar ve müzeler de yer alacak. Kuşadası’nın dijital haritasını avuç içine sığdıran uygulama sayesinde turistler ziyaret etmek istedikleri tarihi yerlere gidebilmek için kaç numaralı minibüse bineceklerini kolayca öğrenecekler. Kuşadası’nın sosyal ve kültürel hayatıyla da ilgili bilgiler içerecek dijital harita, kullanıcılarına kentte düzenlenen etkinliklerin yeri ve saatiyle ilgili bilgileri de sunacak.

Başkan Ömer Günel, projenin ilk ayağını oluşturan ‘Şehir Ulaşım Haritası’nın detaylarını paylaşmak amacıyla Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi üyeleriyle buluştu. Uygulama ile ilgili bir sunumun yapıldığı buluşmaya belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, Aydın Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Abdullah Memiş, Kuşadası Kent Konseyi Başkanı Mustafa Ünver, Şoförler Odası Başkanı Hüsnü Öten ve Şehiriçi Toplu Taşıma Araçları Kooperatifi Başkanı Mustafa Keskin katıldı.

Kuşadası’nın Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu belirten Başkan Ömer Günel, “Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ederek önemli bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalarımızı tamamladık. Akıllı bir kent olma yolunda hızla ilerliyoruz. Yaklaşık bir yıl projenin Şehir Ulaşım Haritası ayağı üzerinde çalıştık. Dolmuş duraklarının olduğu yerlere yerleştireceğimiz totemler dışında her otelde Avrupa’daki metro hatlarında olduğu gibi şehiriçi ulaşımıyla ilgili haritalar da olacak. Projenin bu kısmıyla birlikte Kuşadalılar ve kentimize gelen turistlerin ulaşımla ilgili kafalarındaki soru işaretleri ortadan kalkmış olacak” diye konuştu.