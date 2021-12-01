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Kuşadası "Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı’na" hazırlanıyor

Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz yıl 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen 6.9’luk depremin şiddetli bir biçimde hissedildiği Kuşadası’nda alınacak önlemleri belirlemek ve bilimsel veriler doğrultusunda depreme karşı yol haritası oluşturmak amacıyla 7-8 Aralık tarihlerinde “Deprem ile Kentsel Dönüşüm” başlıklı bir kurultay düzenlemeye hazırlanıyor.

AYDIN 01.12.2021, 13:12
Kuşadası "Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı’na" hazırlanıyor

Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz yıl 30 Ekim’de Ege Denizi’nde meydana gelen 6.9’luk depremin şiddetli bir biçimde hissedildiği Kuşadası’nda alınacak önlemleri belirlemek ve bilimsel veriler doğrultusunda depreme karşı yol haritası oluşturmak amacıyla 7-8 Aralık tarihlerinde “Deprem ile Kentsel Dönüşüm” başlıklı bir kurultay düzenlemeye hazırlanıyor.

Depremin ardından Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından Sealight Resort Hotel’de düzenlenecek kurultaya, Türkiye’nin deprem alanında uzman akademisyenleri, şehir plancıları, hukukçular ile afet yönetimi ve kurtarma alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılacak. İTÜ Jeofizik Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan rehberliğinde gerçekleşecek iki günlük kurultayın Kuşadası’nın depremselliği ve yapı güvenliği ile ilgili konularda Kuşadası Belediyesi tarafından yürütülecek çalışmalara ışık tutması hedefleniyor.

4 oturumdan oluşacak olan Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı’na Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan’ın yanı sıra Kandilli Gözlemevi’nden Jeofizik Yüksek Mühendisi Doç. Dr. Doğan Kalafat, İTÜ İnşaat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ertaç Ergüven, 9 Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Adnan Menderes Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayhan Delibaş, Japonya Yurtdışı İnşaat Şirketleri Derneği Türkiye Genel Sekreteri Yüksek Mimar ve Yüksek İnşaat Mühendisi Yoshinori Moriwaki, şehir plancısı Necati Uyar, Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Kurucusu ve AKUT Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki katılacak. 8 Aralık’ta gerçekleşecek açılış oturumunda ise İzmir depreminde enkaz altında kalan bir depremzede kurtarılma anısını katılımcılarla paylaşacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, tüm Türkiye gibi Kuşadası’nın da deprem kuşağında olduğuna dikkat çekerek “30 Ekim’de bir kez daha gördük ki deprem ülkemizin ve kentimizin kaçınılmaz bir gerçeği. Kuşadası Belediyesi olarak depreme karşı hazırlıklı olmak ve olası bir depremi en az zararla atlatabilmek için kurduğumuz Kentsel Dönüşüm Müdürlüğümüz yaklaşık bir yıldır çalışmalarını sürdürüyor. 8-9 Aralık tarihlerinde Türkiye’nin deprem ve afetler konusunda önde gelen isimlerinin katılımıyla düzenleyecek olduğumuz Deprem ile Kentsel Dönüşüm Kurultayı, önümüzdeki süreçte yürütecek olduğumuz çalışmalar ile ilgili olarak yol haritamızı belirleyecek. Bu kurultayın sadece kentimiz için değil tüm ülkemiz için de önemli bilimsel bir çalışma olacağı kanaatindeyiz” dedi.

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