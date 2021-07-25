Kuşadası denizi atık su içermiyor

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Kuşadası Belediyesi ekiplerince 12 dakika içinde müdahale edilen arıza sonucu iddia edilenlerin aksine plajların güvende olduğu, test sonuçlarına göre denizde atık su bulunmadığının anlaşıldığı açıklandı.

Çevrede kapsamlı bir çalışma başlatan Aydın Büyükşehir ve Kuşadası Belediyesi ekipleri 24 saat aralıksız şekilde mesaiye devam ederek herhangi bir çevre kirliliğine izin vermedi.

ASKİ Genel Müdürlüğü tarafından bağımsız ve akredite olmuş bir laboratuvara yaptırılan deniz suyu analiz testi tüm gerçekleri ortaya çıkarttı. Analiz sonuçlarında, numunenin deniz suyu kriterlerine uygun ve herhangi bir atık su içermediği resmi olarak belgelendi. Kuşadası Belediye Başkan vekili Hayati Atlı vatandaşların gönül rahatlığı ile plajı kullanabileceklerini belirtti. Başkan Vekili Hayati Atlı yaptığı açıklamada ; “Meydana gelen arıza sonrası, yapılan laboratuvar test sonuçlarının da ortaya koyduğu üzere karalama kampanyasının yine kamuoyu nezdinde başarıya ulaşmadığı ve asla ulaşmayacağı bir kez daha ortaya çıkmıştır. ASKİ Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada da olduğu gibi plajlarımız gönül rahatlığı ile kullanılabilir” diye konuştu.