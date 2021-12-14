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Kuşadası Cemevi’nde tapu devri için süreç başladı

Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğüyle yapım çalışmaları tamamlanan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi’nin tapusunun vakfa devredilmesi için harekete geçti. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, cemevini ziyaret ederek süreçle ilgili vakıf yöneticilerini bilgilendirdi.

AYDIN 14.12.2021, 14:53
Kuşadası Cemevi’nde tapu devri için süreç başladı

Kuşadası Belediyesi, geçtiğimiz aylarda Belediye Başkanı Ömer Günel’in öncülüğüyle yapım çalışmaları tamamlanan Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi’nin tapusunun vakfa devredilmesi için harekete geçti. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, cemevini ziyaret ederek süreçle ilgili vakıf yöneticilerini bilgilendirdi.

Hacıfeyzullah Mahallesi’nde bulunan Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Cemevi, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in çağrısıyla başlatılan çalışmalar sayesinde 28 yıl sonra geçtiğimiz Eylül ayında tamamlandı. Kuşadası Belediyesi, Cemevi’nin üzerine inşa edildiği arazinin tapusunu belediyeden, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi’ne devri için harekete geçti. Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, konuyla ilgili sürecin başlatılması için Vakıf Başkanı Erdal Kılınç ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Kuşadası Belediyesi’nin kentte yaşayan her kesimden insana hizmet götürmek için çalıştığına dikkat çeken Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, “Kuşadası’nda Alevi inancının ortak çatısı olan cemevi 28 yıl sonra Belediye Başkanımız Sayın Ömer Günel’in çabalarıyla tamamlandı. Kuşadası Belediyesi olarak inşaat çalışmalarının bitmesiyle birlikte cemevinin tapu sorununu çözmek için harekete geçtik. Başkanımız bu konuda hassasiyetini her ortamda dile getiriyor. Cemevi’nin arazisinin tapusunu birkaç ay içerisinde vakfa devredeceğiz” dedi.

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kılınç ise “Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, cemevimizin tamamlanması için ciddi çaba gösterdi. Kendisine çok teşekkür ederiz. İnşaat çalışmalarına destek veren tüm hayırseverlere de ayrıca minnettarız. Arsa tapusunun vakfımıza devredilmesi üzerinde durduğumuz bir konuydu. Tapunun vakfımıza geçmesi bizleri çok memnun edecek” diye konuştu.

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