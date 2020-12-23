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Kuşadası çarşılarında dış cepheler beyaza bürünecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin, kentin turistik çarşılarında ortaklaşa yürüttüğü alt ve üst yapı yenileme çalışmalarında dükkanların dış cephelerinde yapılacak değişiklikler ile peyzaj düzenlemeleri belli oldu. Tarihi Kervansaray’da bir toplantı düzenleyerek projenin detaylarını esnafla paylaşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası’nı eski güzel günlerine kavuşturmak için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

AYDIN 23.12.2020, 15:31
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Kuşadası çarşılarında dış cepheler beyaza bürünecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi ile Kuşadası Belediyesi’nin, kentin turistik çarşılarında ortaklaşa yürüttüğü alt ve üst yapı yenileme çalışmalarında dükkanların dış cephelerinde yapılacak değişiklikler ile peyzaj düzenlemeleri belli oldu. Tarihi Kervansaray’da bir toplantı düzenleyerek projenin detaylarını esnafla paylaşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Kuşadası’nı eski güzel günlerine kavuşturmak için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor” dedi.

Kuşadası Belediyesi’nce kentin turistik çarşılarında gerçekleştirilen yenileme çalışmaları bir buçuk ayı geride bıraktı. Proje kapsamında bugüne kadar Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Sağlık Caddesi ile Sabucalı, Öge, Bülent Çağatay ve Sevgi sokaklardaki zemin sökümü, tesviye ve hafriyat çalışmaları tamamlandı. Çalışmaların ardından bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekipleri tarafından bin 650 metre içme suyu, Kuşadası Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’nce de bin 450 metre yağmur suyu hattı döşendi. Öge Sokak’a ise zemin kaplamasına temel olması için ilk beton döküldü. 4 sokağın altyapısı komple yenilendi.

7/24 esasına göre devam eden yenileme çalışmalarında, turistik çarşılardaki dükkanların dış cephelerinde yapılacak değişiklikler ile cadde ve sokaklara uygulanacak peyzaj düzenlemeleri belli oldu. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir toplantı düzenleyerek projenin detaylarını esnaf ile paylaştı. Tarihi Kervansaray’da düzenlenen toplantıya, Başkan Ömer Günel’in yanı sıra Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu, Kuşadası Belediye Meclis Üyesi ve Kent Estetik Kurulu Üyesi Ali Genç, belediye meclis üyeleri, Kültür Varlıkları Başkan Danışmanı Mimar Ümit Özkan, birim müdürleri ve çok sayıda esnaf katıldı.

Toplantıda konuşan Belediye Başkanı Ömer Günel, göreve geldikleri günden bu yana Kuşadası’nın hak ettiği yere gelmesi amacıyla çalıştıklarını belirterek, "Kuşadası’nı eski güzel günlerine kavuşturmak için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Belediye yönetimi olarak biz Kuşadası’na yakışan bir kalite arayışı içerisindeyiz. Bu nedenle turistik çarşıları yenileme projesinde esnafın da bizimle iş birliği yapmasını bekliyoruz. Sizler esnaf olarak bize destek olmazsanız istediklerimizi başarmamız mümkün değil. Kuşadası’nı, ilk zamanlarındaki gibi insanların hafızalarında güzel hatıralar bırakan bir tatil cenneti haline getirmek bizim elimizde” dedi.

Dış cepheler beyaza bürünecek

Başkan Ömer Günel’in ardından Kuşadası Kent Estetik Kurulu Üyesi Mimar Ali Genç, dükkanların dış cephelerinde yapılacak değişiklikler ve peyzaj düzenlemeleri hakkında esnafa bir sunum yaptı. Amaçlarının Kuşadası’nı estetik bir görünüme kavuşturmak olduğunu ifade eden Genç, sokakların zemin kaplamasında kullanılacak taşların granit, bazalt ve andezit olacağını söyledi. Dükkanların dış cephelerinin beyaz ve tonlarına boyanacağını belirten Genç, “Kuşadası Belediye Meclisi’nden geçireceğimiz bir kararla tabelaların boyut ölçülerinin belirli standartlarda olmasını sağlayacağız. Cadde ve sokakların girişlerine meydancıklar yapıp, buralara heykeller yerleştireceğiz. Sağlık Caddesi’nde gölgelendirmeyi yıl boyunca yapraklarını dökmeyen ağaçlar dikerek sağlayacağız. Kuracağımız aydınlatma sistemi ile turistik çarşılarımızda hiç karanlık nokta kalmayacak. Yenileme çalışmaları ’Sokak Sağlıklaştırma Uygulama Çalışmaları İlke Kararları’ adını verdiğimiz 6 maddelik kurallar doğrultusunda yapılacak" diye konuştu.
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