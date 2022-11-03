Kuşadası Belediyesi’nin yol yenileme çalışmaları devam ediyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yürütülen yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince Gerçek Sitesi’nin kamuya terk edilen yollarında yenileme çalışmalarına başlandı.

Kentin farklı mahallelerinde alt ve üst yapı yenileme çalışmalarını kesintisiz sürdüren Kuşadası Belediyesi, belirlenen program dahilinde yol yapım, bakım ve onarım işlerine de devam ediyor. Ekipler tarafından Kadınlar Denizi Mahallesi’nde bulunan Gerçek Sitesi’nin kamuya terk edilen 2 bin 300 metrekarelik alanında yer alan yolda eskiyen asfaltın söküm işlemi sürüyor. Ekipler söküm işlemini tamamladıktan sonra bölgeye 195 metre uzunluğunda yağmur suyu hattı döşenecek. Çalışmalar bittikten sonraysa yollara sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek.

Sitede 22 yıldır yaşayan Eyyüp Duman “Sitemizin yolları uzun süredir bakımsız bir durumdaydı. Başkanımız Ömer Günel’in ziyaretinden kısa bir süre sonra yenileme çalışmaları başlatıldı. Çalışmalarından dolayı hem Başkanımız Ömer Günel’e hem de Kuşadası Belediyesi ekiplerine teşekkür ederiz” diye konuştu.