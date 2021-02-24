Kuşadası Belediyesi’nin turistik tesisleri de sezona hazırlanıyor

Kuşadası Belediyesi tarafından turistik tesislerde yenileme çalışmalarına başladı. Yeni sezonu modern ve kaliteli bir görünümle karşılayacak olan tesisler uygun fiyata kaliteli hizmetin adresi olacak.

Pandemi nedeniyle uygulanan kısıtlamaları hizmet üretmek için fırsata çeviren Kuşadası Belediyesi, turistik çarşılarda başlattığı alt ve üst yapıyı yenileme çalışmalarının ardından turizm sezonu öncesinde Arya AŞ. tarafından işletilmekte olan tesisleri yenilemek için de kolları sıvadı. Kuşadası Belediyesi’ne bağlı Arya AŞ. tarafından işletilen kafeterya, restoran ve çay bahçelerini daha sağlıklı bir alt yapıya ve modern bir görünüme kavuşturmak amacıyla başlatılan projelendirme çalışmaları tamamlandı. Çalışmalar kapsamında öncelikle Gazibeğendi, Atatürk Bulvarı, Bülent Ecevit Parkı ve Güvercinada’da yer alan tesislerin elektrik, su ve kanalizasyon alt yapıları ile mutfak, depo ve oturma alanları yenilenecek. Ardından tesisler yeniden dekore edilerek çok daha kaliteli ve estetik bir görünüme kavuşturulacak.

“ Uygun fiyata, kaliteli hizmet “

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kuşadası’nın büyük bir değişim sürecine girdiğini belirterek “Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden olan Kuşadası’nı hak ettiği yere taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Caddeleri, sokakları, parkları, çarşıları ve turistik tesisleri ile adından söz ettiren örnek bir turizm kenti oluşturmak için iki yıldan bu yana sürdürdüğümüz çalışmalar kapsamında Belediyemiz iştiraklerinden olan Arya AŞ. tarafından işletilen tesislerimizi de yenilemeye başladık. Pandemi nedeniyle kafe ve restoranların kapalı olduğu bu süreci değerlendirerek Kuşadası’nın hak ettiği değere, kaliteye ve konfora kavuşabilmesi için işe koyulduk. Çalışmalarımızın sonucunu en kısa süre içerisinde hep birlikte göreceğiz. Kuşadalılar ve ziyaretçilerimiz 2021 sezonundan itibaren uygun fiyata kaliteli hizmete ulaşabilecek” dedi.