Kuşadası Belediyesi’nin süt desteği sürüyor

Kuşadası Belediyesi tarafından kentte yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin 2-5 yaş arası çocukları için verilecek olan süt desteği başvuruları sürüyor. “Kuşadalı çocuklar lıkır lıkır süt içiyor” sloganıyla yaşama geçirilecek olan projeden faydalanmak isteyen aileler ‘sutdestegi.kusadasi.bel.tr’ adresinden ve 444 71 14 numaralı Güvercin Masa hattı aracılığıyla başvuru yapabilecek.

Sosyal belediyecilik alanında yaşama geçirdiği projelerle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan çocukların sağlıklı gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yaşama geçireceği süt desteği projesinin hazırlıklarını tamamladı. Başvuru sürecinin tamamlanmasının ardından belirlenen ailelerin 2-5 yaş arası her bir çocuğu için haftalık 2 litre olmak üzere ayda 8 litre süt desteğinde bulunulacak.

Kuşadası Belediyesi tarafından Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü aracılığıyla, gıda ürünlerine art arda gelen zamlar ve yüksek enflasyon rakamları nedeniyle alım gücü giderek düşen hemşehrilerine destek olmak amacıyla verilecek süt desteği yıl boyunca sürecek. Çocukların kemik gelişimleri için büyük önem taşıyan süt ihtiyacını giderecek olan projede bir süt kooperatifinden temin edilen sütler ambalajlarla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine ulaştırılacak.