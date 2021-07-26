Kuşadası Belediyesi’nin bayram temizliği bilançosu 4 bin 60 ton çöp

Bayram tatilinde 1 buçuk milyonun üzerinde yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kuşadası’nda 9 günde 4 bin tonun üzerinde evsel atık ile 130 ton ambalaj atığı toplandı. 24 saat esasına göre çalışan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca vatandaşların temizliğini ve hijyenini sağlamak için canla başla çalıştı.

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçi akınına uğrayan Kuşadası’nda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, üç vardiya halinde 24 saat mesai yaparak tonlarca çöp topladı. Güzelçamlı Milli Park bölgesinden başlayarak Kuştur sınırları sonuna kadar 23 mahallede kesintisiz çalışan 186 personel, günde ortalama 450 ton olmak üzere 9 gün boyunca 4 bin 60 ton evsel atık ile 130 ton ambalaj atığı topladı. 21 çöp toplama aracı, 4 açık kasa damperli kamyon, 2 vakumlu yol süpürme, 1 vakumlu yol yıkama aracı ve 2 arazöz ile kesintisiz çalışan Kuşadası Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, konteynerlerin de yıkamasını yaparak hijyenik hale getirdi. Öte yandan bayram tatili boyunca karasinek, sivrisinek ve sağlığa zararlı haşerelere karşı gerçekleştirilen düzenli ilaçlama çalışması 11 ekip tarafından aralıksız sürdürülürken Covid 19 salgınına karşı yürütülen dezenfeksiyon çalışmaları da hız kesmedi.

“Konuklarımızı en iyi şekilde ağırladık"

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, “Yerleşik nüfusu 122 bin olan kentimiz Kuşadası, 9 günlük Kurban Bayramı tatili boyunca 1 buçuk milyona yakın ziyaretçi ağırladı. Kuşadası Belediyesi olarak başta Temizlik İşleri ve Zabıta ekiplerimiz olmak üzere ilgili tüm birimlerimizle 24 saat sahada olarak konuklarımızı en iyi şekilde ağırladık. 9 gün boyunca kentimizin her noktasına aynı özeni göstererek temizledik. Tatillerini geçirmek için Kuşadası’nı seçen tüm ziyaretçilerimize ve görevlerini layığıyla yerine getiren tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.