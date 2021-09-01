Kuşadası Belediyesi’nin acil müdahale ekibi 900 talebi çözüme kavuşturdu

Kuşadası Belediyesi tarafından kent genelinde yaşanabilecek olumsuzlukları anında giderebilmek amacıyla kurulan Acil Müdahale Koordinatörlüğü, 6 ayda kendilerine iletilen 900 talebi çözüme kavuşturdu. Ekiplerin öz verili çalışması Kuşadalılar tarafından memnuniyetle karşılandı.

Kuşadası Belediyesi bünyesinde kurulan Acil Müdahale Koordinatörlüğü’ne bağlı ekipler, kent genelinde yaşanan sorunları en kısa süre içerisinde gideriyor. Tam donanımlı 8 acil müdahale aracıyla, alanında uzman 18 personelin görev yaptığı birime 1 Mart-31 Ağustos tarihlerini kapsayan 6 aylık dönemde 1057 acil talep iletildi. Temizlik İşleri, Fen İşleri ile Park ve Bahçeler müdürlükleri bünyesinde görev yapan ekipler, kurulduğu günden bu yana kendilerine Güvercin Masa, whatsapp ihbar hattı, e-posta ve sosyal medya aracılığıyla ulaştırılan acil taleplerin 900’ünü en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturdu. 157 talep ise iş programına alındı. Özellikle yaz döneminde nüfusun artış gösterdiği Davutlar, Güzelçamlı ve Kadınlar Denizi mahalleleri ile sahil sitelerine ağırlık veren ekiplerin çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı.

Göreve geldikleri günden bu yana Kuşadalılar’ın memnuniyeti için çalıştıklarını belirten Belediye Başkanı Ömer Günel, “Acil müdahale timlerimiz vatandaşlarımızın yaşadığı sorunları en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmak için kuruldu. Kuşadası her geçen gün büyüyen ve gelişen bir kent. Özellikle turizm sezonunda yerli ve yabancı ziyaretçilerin tatil amacıyla kentimize gelmesi bizim çok daha hızlı bir belediye olmamızı gerektiriyor. Bu noktada 7/24 hizmet sunan acil müdahale ekiplerimiz çok önemli bir işlevi yerine getiriyor” dedi.