Kuşadası Belediyesi’nin 2022 yılı faaliyet raporu onaylandı

Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapıldı. 2022 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel “4 yıllık görev süremiz boyunca art arda yaşanmış pandemi ve deprem gibi iki büyük felakete rağmen başarı hikayesi yazmış bir belediyeyiz” dedi.

Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda encümen, komisyon ve birlikler için üye seçimi yapıldı. Toplantıda encümen üyeliğine Hayati Atlı, Oğuzhan Turan ve Ali Kotan seçildi. Plan Bütçe Komisyonuna Efe Berberoğlu, Funda Şenol, Ali Kotan, Ali Rıza Efe; Hukuk Komisyonuna Oğuzhan Turan, Metin Uğur, Volkan Alkış, Murat İnan, İmar Komisyonuna ise Ali Genç, Gürol Turhan, Mehmet Sarıdedeoğlu ve Tacettin Özden seçildi.

"Kuşadası, 2023 Turizm Sezonu’nda da kültür sanatla renklenecek"

Kuşadası Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda, 2023 turizm sezonunda düzenlenecek kültür sanat etkinlikleri ile ilgili alınan kararlar ön plana çıktı. Buna göre Kuşadası Belediyesi, tıpkı 2022 sezonunda olduğu gibi 2023 turizm sezonunda da düzenleyeceği birbirinden kaliteli kültür sanat etkinlikleri ile kent yaşamına hareketlilik ve renk katmayı sürdürecek. 2023 yılında düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde dünyaca ünlü Kuşadalı caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay anısına gerçekleştirilen Maffy Caz Günleri, ağırlıklı olarak Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencilerinin sahne aldığı Güvercinada Dinletileri Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) iş birliğinde sürdürülecek. Türkiye’nin pop müzik alanındaki ilk ve tek beste yarışması olan Altın Güvercin Beste Yarışması, bu yıl 26’ıncı kez kentle buluşacak. Düzenlendiği 3 yıl boyunca kente kalıcı eserler kazandıran Uluslararası Neopolis Heykel Sempozyumu ise bu yıl 4’üncü kez KUSAV ile Mehmet Nuri Göçen Kültür ve Sanat Vakfı iş birliğinde gerçekleşecek. Öte yandan geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Kuşadası Sokak Festivali ikinci kez Ayhan Sicimoğlu’nun katılımıyla ve KUSAV iş birliğinde düzenlenecek. Sokak Festivali’nden elde edilecek tüm gelir ise depremzedelere ulaştırılacak. Kültür sanat etkinliklerine eklenen bir diğer etkinlik ile KUSAV ile Kuşadası Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği (KUFSAD) ile birlikte Ekim ayında yaşama geçirilecek olan Fotoğraf Festivali olacak.

"Söz verdiğimizin iki katını yaptık"

2022 yılı faaliyet raporunun da oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda AK Parti Grubu adına konuşan Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden’in eleştirilerini yanıtlayan Başkan Ömer Günel, seçim döneminde verdikleri sözlerin iki katını yaşama geçirdiklerini belirterek "Hem de bunu pandemi, deprem gibi hiç de beklemediğimiz olumsuzluklara rağmen yaptık. Bunların yanında gündemin gerektirdiği konular ile ilgili olarak yaşama geçirdiğimiz projelerimiz de cabası. Seçim vaatlerimiz arasında çocuklara süt ya da beslenme desteği vermek gibi projelerimiz bulunmuyordu. Ancak ülkemizin geldiği durum sosyal belediyecilik alanında başka çalışmaları yapmamızı gerektirdi. Seçim döneminde söz verdiğimiz çalışmalardan bir tek KEGEV tesislerinde yaşama geçirmeyi planladığımız Gençlik ve Çocuk Bilim Merkezi projesine başlayamadık. Onunla ilgili olarak da hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Onun dışında vaat edip de başlayamadığımız bir tek projemiz bile olmadı. Başlayıp bitiremediğimiz tüm projeleri de önümüzdeki dönem yine biz tamamlayacağız. Hem de Millet İttifakı iktidarında vaat ettiğimizden 2 fazlasını yapacağız" dedi.

"Alnımız ak, başımız dik çalışıyoruz"

Göreve geldikleri günden bu yana muhafazakar parti politikası izlemeden tüm kesimlere eşit yaklaştıklarının altını çizen Başkan Ömer Günel; "Personel maaşlarını ödeyemeyen bir belediye iken şu anda personele tek kuruş borcu olmayan bir belediye haline geldik. Kuşadası Belediyesi’nin bu dönem dışında geliri giderinden fazla olduğu bir tek dönemi dahi bulunmuyor. Pandemi ve deprem gibi iki büyük felakete rağmen başarı hikâyesi yazmış bir belediyeyiz. Kentimize son 25 yıldır toplam yapılanın 4 katı yol ve yeşil alan kazandırdık. Hem de bunu 4 kat artan maliyetlere rağmen başardık. Emeklerimizin cezalandırılması için harcanan çabaları da gördük. Buna rağmen alnımız ak, başımız dik çalışmaya devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de aynı şekilde çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.