banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Süper Lig’de ateş hattı netleşiyor
Süper Lig’de ateş hattı netleşiyor
Mutfak Tüpü yine zamlandı!
Mutfak Tüpü yine zamlandı!
Yüzlerce Ukraynalı asker Ruslara teslim oldu!
Yüzlerce Ukraynalı asker Ruslara teslim oldu!
Yumurta üreticilerinden 'acil' çağrı
Yumurta üreticilerinden 'acil' çağrı

Kuşadası Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapıldı. 2021 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel “Kentimizin gelişimi için çalışan tüm meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma ve bizlerden desteğini esirgemeyen hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

AYDIN 06.04.2022, 09:16
Kuşadası Belediyesi’nin 2021 yılı faaliyet raporu onaylandı

Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapıldı. 2021 yılı faaliyet raporunun oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel “Kentimizin gelişimi için çalışan tüm meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma ve bizlerden desteğini esirgemeyen hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum” dedi.

Erkan Yücel Sahnesi’nde yapılan Kuşadası Belediye Meclisi Nisan Ayı Olağan Toplantısı’nda meclis encümen, komisyon ve birlikler için üye seçimi yapıldı. Toplantıda encümen üyeliğine Seyfi Seyhan Suvari, Emre Fazlılar ve Hayati Atlı seçilirken sağlık sorunları nedeniyle Denetim Komisyonu üyeliği görevinden istifa eden Belediye Meclis Üyesi Tacettin Özden’in yerine Ali Rıza Efe seçildi.

Kuşadası Belediyesi Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısında alınan en önemli kararlardan birisi de kentin gastronomi kültürünü yaşatmak ve tanıtmak amacıyla ünlü gezi ve kültür program yapımcısı ve müzisyen Ayhan Sicimoğlu ile iş birliği içerisinde “Hayat Sokakta Festivali” düzenlenmesi amacıyla Başkan Ömer Günel’e protokol yapma yetkisi verilmesi oldu. Festival ile ilgili konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası’nın hatırı sayılır bir gastronomik zenginliğe sahip olduğunu belirterek gastronomi, müzik ve sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacak olan Hayat Sokakta Festivali’nin Kuşadası’nın özgün değerlerinin tanıtımının yapılması anlamında çok önemli olacağını söyledi. Festival ile ilgili olarak uzun süredir Ayhan Sicimoğlu ile birlikte çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Ömer Günel “Bu yıl Haziran ayında düzenlemeyi planladığımız festivalimizi önümüzdeki yıllarda Nisan ayında yapacağız Esnafımız da bu etkinliğin önemli bir parçası olacak. Bu etkinlikle bir yandan her geçen gün yok olan mutfak kültürümüzü yaşatırken bir yandan da esnafımızı kalkındıracağız” dedi.

2021 yılı faaliyet raporunun da oy çokluğu ile kabul edildiği toplantıda meclis üyelerine ve izleyicilere Kuşadası Belediyesi’nin son bir yıl içerisinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı. Sunumun ardından konuşan Başkan Ömer Günel, görevde bulundukları 3 yıl içerisinde Kuşadası’nın gelişimi ve değişimi için çok önemli çalışmalar yürütüldüğünü belirterek şöyle konuştu; “Son 3 yıldır Kuşadası’nda 20-25 yıldır yapılanın 3 katı kadar bayındırlık çalışması yaptık. Kuşadası, tarihinde almadığı alt ve üst yapı hizmetini bizim dönemimizde aldı. Tüm bunları da dünya pandemiyle kıvranırken, paramız önemli ölçüde devalüe olmuşken ve alacaklarımızı tahsil edemiyorken yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. ‘Yok’ demeden, mazeret üretmeden tüm gücümüzle çalışıyoruz. Siyasetçi olarak vaatlerimizi yerine getirirken bir kamu kurumunun yöneticisi olarak da seçim vaatlerimiz arasında yer almayan pek çok çalışma gerçekleştirdik. Bu süreçte kentimizin gelişimi için çalışan tüm meclis üyelerimize, mesai arkadaşlarıma ve bizlerden desteğini esirgemeyen hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum.”

Başkan Ömer Günel, faaliyet raporu ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından AK Partili Meclis Üyesi Tacettin Özden’in planlanan projeler ile ilgili sorusunu yanıtladı. Sahil Yolu, Toprak Saha ve Kent Meydanı projelerinin çok önem verdikleri projeler olduğuna dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Söz verdiğimiz projelerimizin hepsini yerine getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak ülkemizde yaşanan ekonomik kriz ve döviz kurunda yaşanan yükseliş pek çok kurum gibi bizim de plan ve projelerimizi yeniden gözden geçirmemize ve bazılarını da kısa süreliğine ertelememize neden oldu. Enflasyon rakamları ve döviz kuru dalgalanmalarına bağlı olarak artan maliyetler nedeniyle içinden geçtiğimiz bu süreçte açtığımız ihalelere yatırımcılar ne yazık ki ilgi göstermiyor. Türkiye’nin yangın yerine döndüğü bir ortamda Kuşadası Belediyesi olarak çalışmaya ve hizmet etmeye devam ediyoruz” dedi.

Yorumlar (0)
banner552
Namaz Vakti 06 Nisan 2022
İmsak 05:04
Güneş 06:33
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:40
Yatsı 21:03
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Başakşehir 31 50
6. Adana Demirspor 31 49
7. Hatayspor 31 48
8. Beşiktaş 31 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 31 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 29 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Crystal Palace 30 37
10. Leicester City 28 37
11. Aston Villa 30 36
12. Southampton 30 36
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 30 51
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 30 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22
sisli