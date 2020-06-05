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Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü

KUŞADASI BELEDİYESİ, TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜRÇEV) TARAFINDAN KOORDİNE EDİLEN “EN İYİ ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ. KUŞADASI BELEDİYESİ VE ÇEVRE EĞİTİMİ ALANINDA BAŞARILI BULUNAN DİĞER KURUMLARA ÖDÜLLERİ TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE VERİLECEK.

Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü

KUŞADASI BELEDİYESİ, TÜRKİYE ÇEVRE EĞİTİM VAKFI (TÜRÇEV) TARAFINDAN KOORDİNE EDİLEN “EN İYİ ÇEVRE EĞİTİM ETKİNLİKLERİ” ÖDÜLÜNE LAYIK GÖRÜLDÜ. KUŞADASI BELEDİYESİ VE ÇEVRE EĞİTİMİ ALANINDA BAŞARILI BULUNAN DİĞER KURUMLARA ÖDÜLLERİ TEMMUZ AYI İÇERİSİNDE VERİLECEK.

05 Haziran 2020 Cuma 16:47
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Kuşadası Belediyesine ‘En iyi çevre eğitim etkinlikleri’ ödülü

Kuşadası Belediyesi, Türkiye Çevre Eğitim Vakfı (TÜRÇEV) tarafından koordine edilen “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülüne layık görüldü. Kuşadası Belediyesi ve çevre eğitimi alanında başarılı bulunan diğer kurumlara ödülleri Temmuz ayı içerisinde verilecek.

TÜRÇEV’in koordine ettiği Uluslararası Mavi Bayrak Programı kapsamında kıyıların korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefiyle organize edilen “En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri” ödülleri sahiplerini buldu. Türkiye’de çevre bilincini arttırmak amacıyla verilen ödüle Kuşadası Belediyesi ile birlikte Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi, Marmaris Belediyesi, 3 otel, bir birlik ve 3 marina layık görüldü. Jüri üyelerini, Ku¨ltu¨r ve Turizm Bakanlıgˆı, C¸evre ve S¸ehircilik Bakanlıgˆı, Ankara U¨niversitesi Egˆitim Bilimleri Bo¨lu¨mu¨, Gazi U¨niversitesi Egˆitim Faku¨ltesi, Selc¸uk U¨niversitesi Turizm Faku¨ltesi ve Dogˆa Koruma Merkezi’nden yetkililerin oluşturduğu organizasyonun ödülleri Temmuz ayı içerisinde verilecek.

TU¨RC¸EV Bas¸kanı Rıza Tevfik Epikmen, konuyla ilgili yaptıgˆı ac¸ıklamada “C¸evre egˆitiminin o¨nemini kavramıs¸ ve bu vizyonla c¸alıs¸malarını yu¨ru¨ten tu¨m o¨du¨l sahiplerini kutluyorum. Kus¸kusuz bilinc¸li bir toplum olmadan c¸evre koruma olmaz, c¸evre koruma olmadan da su¨rdu¨ru¨lebilir turizm olmaz. Turizmin hammaddesi olan dogˆal c¸evrenin tu¨m biyolojik c¸es¸itlilik unsurları ile korunması, su¨rdu¨ru¨lebilirligˆin temelini olus¸turuyor. 5 Haziran Du¨nya C¸evre Gu¨nu¨’nün bu seneki teması olan biyolojik c¸es¸itliligˆin korunması ve dogˆayla uyumlu yas¸am konusunun tu¨m toplum tarafından anlas¸ılması hususunda vakıf olarak tu¨m gu¨cu¨mu¨zle c¸alıs¸maya devam edecegˆiz” dedi.

Çalışmalarını temiz bir çevre hedefiyle yürüttüklerini belirten Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, "Doğamız çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras. Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar çevremizi korumak için var gücümüzle çalıştık ve çalışmaya devam edeceğiz. TÜRÇEV’in koordine ettiği ‘En İyi Çevre Eğitim Etkinlikleri’ ödülüne layık görülmek bizim için büyük bir onurdur. Çalışmalarımızı aynı bilinç ve hassasiyetle sürdüreceğiz” dedi.

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