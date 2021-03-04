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Kuşadası Belediyesi’nden yerel üreticiye salgın desteği

Kuşadası Belediyesi’nden yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturan Yöresel ve İyi Tarım Uygulamaları Sokağı’nda satış yapan üreticilere pandemi desteği geldi. Belediye Meclisi’nde her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurulan satış alanında yetiştirdiği ürünleri Kuşadalılarla buluşturan üreticilerden 6 aylık kira bedeli alınmaması kararı alındı.

AYDIN 04.03.2021, 09:13
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Kuşadası Belediyesi’nden yerel üreticiye salgın desteği

Kuşadası Belediyesi’nden yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturan Yöresel ve İyi Tarım Uygulamaları Sokağı’nda satış yapan üreticilere pandemi desteği geldi. Belediye Meclisi’nde her Perşembe günü Cumhuriyet Mahallesi Burç Sokak’ta kurulan satış alanında yetiştirdiği ürünleri Kuşadalılarla buluşturan üreticilerden 6 aylık kira bedeli alınmaması kararı alındı.

Geçtiğimiz yıl Temmuz ayında belediye kiracısı esnafın 2 milyon 188 bin TL’lik kira borcunu silme kararı alan, 2021 yılının ilk meclis toplantısında ise 175 esnafın kira borcunu 5 ay sonraya erteleyerek taksitlendiren Kuşadası Belediyesi’nden bir destek de yerel üreticiye geldi. Kuşadası Belediyesi tarafından yerel üretici ile tüketiciyi aracısız buluşturmak amacıyla yaşama geçirilen Yöresel ve İyi Tarım Uygulamaları Sokağı’nda yetiştirdiği ürünlerin satışını yapan üreticilerden Kasım-Nisan arasını kapsayan 6 aylık döneme ilişkin kira bedeli alınmamasına karar verildi. Kuşadası Belediye Meclisi Mart ayı olağan toplantısında Meclis Üyeleri Hayati Atlı, Gürol Turhan ve Hüseyin Güneş tarafından pandemi nedeniyle ekonomik sıkıntı yaşayan yerel üreticilere destek olmak amacıyla verilen önerge doğrultusunda alınan karara göre günübirlik satış yapan üreticilerden ise günlük 40 TL bedel alınacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, bir yıldır devam etmekte olan koronavirüs pandemisi nedeniyle esnafın ve yerel üreticilerin zor günler yaşadığına dikkat çekerek “Kuşadası Belediyesi olarak esnafımızın ve üreticilerimizin her zaman yanındayız. İçinden geçtiğimiz bu zor süreçte hiçbir hemşehrimizin mağduriyet yaşamaması için gerek sosyal gerekse de ekonomik anlamda elimizden gelen her türlü desteği sunduk, sunmaya da devam edeceğiz. Daha önce belediye kiracısı olan esnafımız için aldığımız kira desteği kararının bir benzerini yerel üreticilerimiz için de aldık. Diliyorum ki pandemi sürecini bir an önce atlatarak sağlıklı, güzel günlere en kısa süre içerisinde ulaşırız” dedi.
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