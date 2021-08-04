Kuşadası Belediyesi’nden yangın bölgeleri için 5 dilde kampanya

Kuşadası Belediyesi, orman yangınları ile mücadele eden işçilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir yardım kampanyası başlattı. Kampanya ile ilgili olarak Kuşadası Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından Türkçe dışında 4 farklı dilde dayanışma çağrısında bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi, Arhavi ve Manavgat halkı ile dayanışmak amacıyla düzenlediği yardım kampanyalarının ardından Türkiye’nin farklı kentlerinde sürmekte olan orman yangınları ile mücadele eden işçilerin acil ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir yardım kampanyası daha düzenledi. “Yangın bölgelerinde seferber olan emekçilerin acil ihtiyaçlarını el birliğiyle tamamlayalım” çağrısında bulunan Kuşadası Belediyesi, kampanyaya destek olmak isteyen vatandaşların, yayınlanan acil ihtiyaç listesinde yer alan malzemeleri Kuşadası Belediyesi’nin ana hizmet binası ile Davutlar ve Güzelçamlı hizmet binaları önünde kurulan masalara teslim edebilecekleri belirtildi. Malzemelerin kullanılmamış olması gerektiğine dikkat çekildi. Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan yabancıların da kampanyaya katılabilmesi için İngilizce, Almanca, Flamanca ve Arapça dillerinde de görseller hazırlayarak sosyal medya hesaplarından yayınladı.

Kampanyaya destek olmak ve detaylı bilgi almak isteyenler 4447114 numaralı Güvercin Masa Çağrı Merkezini 7/24 arayabilir. Yangın bölgeleri için belirlenen acil ihtiyaç listesinde şu malzemeler yer alıyor: Powerbank, kalem pil, iç çamaşırı, çorap, el feneri, kafa lambası, sargı bezi, yanık kremi, suni gözyaşı damlası, boğaz pastili, ısıya dayanıklı eldiven, çelik burunlu iş ayakkabısı ve N95 maske.