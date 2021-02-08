Kuşadası Belediyesi’nden Sıtkı Başkan için lokma hayrı

Kuşadası Belediyesi, 3 yıl önce hayatını kaybeden zihinsel engelli Sıtkı Kundak için lokma hayrında bulundu. Belediye ana hizmet binası önünde gerçekleşen etkinlikte Kundak için dualar okundu. Vatandaşlara, lokma dağıtıldı.

Kuşadası Belediyesi, 2018 yılında çoklu organ yetmezliğinden hayata gözlerini yuman "Başkan" lakaplı Sıtkı Kundak için lokma hayrı yaparak Hanım Cami’nde Mevlid-i Şerif okuttu. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcıları Oğuzhan Turan ve Seyfi Seyhan Suvari ile Kundak’ın yakınlarının katıldığı hayır etkinliğinde vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Sempatik tavırlarıyla başta ilçe esnafı olmak üzere pek çok kişinin gönlünde taht kuran Sıtkı Kundak’ın anısını yaşatmaya devam edeceklerini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, “Sıtkı Kundak Kuşadası’na mal olmuş, sembol isimlerden birisiydi. Anısını hep canlı tutacağız. Allah mekânını cennet eylesin” diye konuştu.