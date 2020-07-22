Kuşadası Belediyesi’nden simit satış noktalarıyla ilgili açıklama

Kuşadası Belediyesi tarafından simit satış noktalarıyla ilgili uygulamaya konulan “ ring sistemi” ile ilgili açıklama yapıldı.

Yılın 12 ayında Kuşadası genelinde faaliyet gösteren simitçilerle ilgili uygulamaya konulan “ ring sistemi” konusunda özellikle sosyal medya hesaplarından yanlış ve gerçeği yansıtmayan paylaşımlar yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, “ Belediyemiz tarafından seyyar satış noktalarında adalet ve hakkaniyeti sağlamak amacıyla kentimizin farklı noktalarında faaliyet göstermekte olan seyyar esnafımızın birer haftalık periyotlarda satış noktalarını değiştirmesi esasına dayanan haftalık ring sistemine geçilmesi planlanmıştır. Bu uygulama ile gelirin adil bir biçimde paylaşılması hedeflenmektedir. Dün olduğu gibi bugün de tek gayemiz Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden olan kentimiz Kuşadası’nda yaşayan tüm hemsehrilerimizin mevcut gelirden adil bir biçimde pay almasının sağlanmasıdır. Bu amaçla 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren geçmişte verilmiş tüm seyyar satış belgeleri iptal edilerek gelir araştırmasının ardından sabit geliri ve çeşitli gayrimenkulleri bulunduğu halde seyyar satıcılık yapan kişiler tespit ederek faaliyetlerine son verildi. Ardından 16 simit satış noktası belirlendi. Ancak merkezi noktalarda satış yapan esnaflarımız ile insan sirkülasyonunun nispeten daha az olduğu noktalarda satış yapan esnaflarımız arasında ciddi bir gelir uçurumu olduğunu fark etmemiz üzerine ring sistemine geçme kararı alındı. Merkezi noktalar dışında kalan 4 simit satıcısı esnafımız sabit kalmak koşuluyla 12 esnafımız ring sistemine dahil edildi “ denildi.

Kuşadası Belediyesi’nin yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verildi: “ Sosyal medya üzerinden söz konusu paylaşımlarda bulunan tezgah sahibi, ring sistemine dahil olmayı reddederek diğer seyyar satış yapan hemşehrilerimizin hakkını ihlal etmiştir. Bölgesinde kalmaya ve satış yapmaya devam etmek istemiştir. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeleri yapan zabıta ekiplerimiz bu sisteme uyum sağlamak istemeyen tezgah sahibine müdahale etmek zorunda kalmıştır. Konu ile ilgili olarak çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlar ve “simit tezgahlarının kaldırılarak insanların ekmeğinden edildiği” yönündeki ithamlar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır"