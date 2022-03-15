Kuşadası Belediyesi’nden Otizmli Öğrencilere Destek

Kuşadası Belediyesi, Yedieylül İlkokulu Özel Eğitim Otizm Sınıfı’nda öğrenim gören çocukların kullandığı masa ve sandalyeleri yeniledi. Mobilyalarını teslim alan öğretmenler Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Eğitim kurumlarına sunduğu destekle dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, kentte yaşayan otizmli çocukların daha iyi koşullarda eğitim ve öğrenim görebilmesi için de çalışmalarını sürdürüyor. Velilerden gelen talep üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri, Yedieylül İlkokulu Özel Eğitim Otizm Sınıfı’nın dersliklerinde kullanılan masa ve sandalyeleri hayırseverlerin katkısı ile yeniledi. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari’den masa ve sandalyeleri teslim alan Okul Müdürü Mürşide Kocaman, öğrenciler ve aileleri adına Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.