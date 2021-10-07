Kuşadası Belediyesi’nden okullara hijyen denetimi

Kuşadası Belediyesi tarafından kentteki özel okulların mutfak ve yemekhanelerinde gıda ve hijyen denetimi yapıldı. Denetimde, gıda mevzuatına uygun hareket etmeyen eğitim kurumlarına uyarılarda bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasının ardından öğrencilerin sağlıklı gıdaya ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla çalışmalarına hız verdi. Bu kapsamda Sağlık İşleri Müdürlüğü’ne bağlı gıda mühendisi ile Zabıta ekipleri tarafından kentte Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı özel okulların mutfak ve yemekhanelerinde gıda ve hijyen denetimi yapıldı.

Denetimde, yiyeceklerin hazırlandığı mutfaklardaki üretim şartları, ürünlerin hangi koşullarda muhafaza edildiği, yiyeceklerin hazırlanmasında kullanılan malzemelerin son kullanma tarihleri incelendi. Uygulamada süt ve süt ürünlerinin soğuk hava depolarında muhafaza edilmesi gerektiği belirtildi. Yemekhanede ve mutfakta çalışan personelden pandemi tedbirleri ile hijyen kurallarına uygun davranmaları istendi. Gıda mevzuatına uygun hareket etmeyen eğitim kurumlarına uyarılarda bulunulurken, tespit edilen olumsuz durumlar ise görevlilere bildirildi.

Denetimlerin yıl boyunca artarak devam edeceğini belirten Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Geleceğin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı bizim için çok önemli. Ekiplerimiz özel okulların mutfak ve yemekhanelerini çok sıkı denetliyor. Çocuklarımızın sağlığı açısından tehlike arz eden konularda kesinlikle taviz vermeyeceğiz” diye konuştu.