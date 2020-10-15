Kuşadası Belediyesi’nden “mobil ikram" hizmeti
SOSYAL BELEDİYECİLİK ALANINDA GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ÇALIŞMALARLA DİKKAT ÇEKEN KUŞADASI BELEDİYESİ’NİN, ÖZEL GÜNLERDE, CENAZELERDE VE ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERDE KULLANMAK ÜZERE TASARLADIĞI ‘MOBİL İKRAM ARACI’ HİZMETE GİRDİ.
Sosyal belediyecilik alanında gerçekleştirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi’nin, özel günlerde, cenazelerde ve çeşitli etkinliklerde kullanmak üzere tasarladığı ‘Mobil İkram Aracı’ hizmete girdi. Araç sayesinde kentin farklı noktalarında haftanın belirli günleri vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunulacak.
Kuşadası Belediyesi’nde ‘Mobil İkram Aracı’ hizmete girdi. Özel günler, cenaze hizmetleri ve çeşitli etkinliklerde kullanılacak olan araç, içerisinde yer alan buzdolabı, çay ve kahve makinesi, meyve suyu sıkacağı ve mutfak ünitesi sayesinde yiyecek, içecek hizmeti verebiliyor. Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren mobil ikram aracı ile Kuşadası Belediyesi kentin farklı noktalarında haftanın belirli günlerinde vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunacak.
Özel olarak tasarlanan mobil ikram aracının ilk durağı İsmail Cem Dostluk ve Barış Meydanı oldu. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından haftada iki gün ücretsiz olarak düzenlenen sabah sporundan sonra Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, vatandaşlara mobil ikram aracında sıkılan taze meyve sularından ikram etti. Kaybettikleri enerjiyi nar ve portakal suyu içerek yeniden depolayan vatandaşlar Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.
“ 7 gün 24 saat hizmet verecek”
Kuşadası Belediyesi olarak vatandaşların her zaman yanında olmaya özen gösterdiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Özel günler, konserler, cenazeler, belediyenin düzenlediği çeşitli etkinlik ve programlarda halkımıza çeşitli ikramlarda bulunmak üzere mobil ikram aracını hizmete başlattık. Aracımız, 7 gün 24 saat vatandaşlara hizmet verebilecek şekilde tasarlandı. Özellikle cenazesi olan hemşehrilerimize artık daha hızlı ve kaliteli taziye ikramında bulunabileceğiz. Ayrıca yaklaşan kış mevsiminde de haftanın belirli günleri farklı mahallelerde sıcak çorba dağıtacağız” diye konuştu.
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