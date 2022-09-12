Kuşadası Belediyesi’nden minik öğrencilere ilk gün sürprizi

Kuşadası Belediyesi tarafından yeni eğitim ve öğretim yılının başlaması dolayısıyla okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine hediye olarak pop-it kalemlik dağıtıldı.

Türkiye’de milyonlarca öğrenci için yaz tatili sona erdi. Okullarda 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının ilk ders zili bugün çaldı. Öğrenciler sıralarına yeniden kavuşmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşadı. Kuşadası Belediyesi de ilk ders gününde minik öğrencilere sürpriz yaptı. Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nden alınan liste doğrultusunda belirlenen okullarda, okul öncesi ve ilköğretim öğrencilerine hediye olarak pop-it kalemlik dağıttı. İçerisinde silgi, kurşun kalem, kalem tıraş ve boyama kalemleri olan kalemliklerini alan öğrenciler, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’e teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcısı Oğuzhan Turan, “Öncelikle tüm öğrencilerimize Başkanımız Ömer Günel adına yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diliyorum. Yeni dönem, öğrencilerimize, velilerimize ve öğretmenlerimize hayırlı olsun. Kuşadası Belediyesi olarak her zaman eğitime destek vermeye devam edeceğiz. Bugün de öğrencilerimize güzel bir sürpriz yapmak istedik” dedi.