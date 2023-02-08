Kuşadası Belediyesi’nden Malatyalı depremzede aileye yardım eli

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya’daki evleri yıkılan 8 kişilik aileyi, Kuşadası’nda oturan yakın akrabalarının yardım talebi üzerine afet bölgesinden tahliye ederek kente getirmek için harekete geçti. 2 kişiden oluşan bir ekip, Kuşadası Belediyesi’nin tahsis ettiği bir araçla Malatya’nın Doğanşehir ilçesine doğru yola çıktı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, aralarında Malatya’nın da bulunduğu 10 ili vurdu. Deprem nedeniyle Malatya’da binlerce bina yıkılırken birçoğunda da ağır hasar oluştu. Kuşadası’nda yaşayan bir vatandaşın, Malatya’nın Doğanşehir ilçesine bağlı Polatlı Mahallesi’nde oturan yakın akrabalarına ait tek katlı ev de depremde enkaz haline döndü. Bu nedenle 8 kişilik aile, sivil toplum kuruluşları ile yardımsever vatandaşların çabalarıyla ilçeye gönderilen deprem çadırında kalmaya başladı. Malatyalı ailenin afet bölgesinden tahliyesi için Kuşadası’ndaki akrabasından belediyeye yardım talebi geldi. Bunun üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi, iki kişilik bir ekip ve özel araçla Malatya’nın Doğanşehir ilçesine gitmek üzere yola çıktı.

Kuşadası Belediyesi’nin yardım eli uzattığı Malatyalı depremzede ailenin yakın akrabası, “Ülke olarak çok üzücü bir felaket yaşadık. Kuşadalılar büyük bir fedakarlık göstererek depremin ilk gününden itibaren evleri zarar görenler için yardım malzemesi topladı. Başkanımız Ömer Günel’e de talebime anında olumlu yanıt verdiği için çok teşekkür ederim. Tek dileğim akrabalarımın bir an önce yanıma gelmesi” diye konuştu.