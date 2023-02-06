Kuşadası Belediyesi’nden kent meydanı açıklaması

Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, Kent Meydanı Projesi’nde yürütülen yıkım çalışmaları hakkında bilgi verdi. Başkan Yardımcısı Yusuf Atak, yaptığı açıklamada, “Mülkiyeti belediyemize ait alandaki esnafımızın 17.10.2017 tarihinde alınan meclis kararı ile kiracı hukuku sona ermiştir. Kentimizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Kent Meydanı projesi yasal süreç içerisinde devam etmektedir. Hiçbir esnafımızın yasal olarak mağdur edilmesi söz konusu değildir” dedi.

Başkan Yardımcısı Yusuf Atak konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı; “Son günlerde belirli çevrelerce kasıtlı olarak Kent Meydanı projesiyle ilgili olarak esnafın mağdur edildiği yönünde sosyal medya paylaşımları yapılmaktadır. Ancak yapılan bu dezenformosyonların gerçeklerle bir ilgisi yoktur. Mülkiyeti belediyemize ait olan 50 ada 20-22-23 parsellerin bulunduğu alanın 17.10.2017 yılında 301.05/388 sayılı meclis kararıyla kent meydanı yapılmasına karar verilmiştir. Alınan bu karara istinaden 24.01.2018 tarihinde bahse konu alanda bulunan ve kiracılıkları sonlandırılan tüm esnaftan kullandıkları alanları tahliyesi talep edilmiştir. Bu tarih itibari bu alandaki esnaf işgalci durumuna düşmüş ve bugüne kadar kira bedeli değil ecrimisil ücreti alınmıştır. 25.10.2021 tarihinde ilgililere tahliye işlemi ile ilgili ikinci bir ihtar gönderilmiştir. Alınan tahliye kararına rağmen Belediye Başkanımız Ömer Günel, esnafımız ile yaptığı iki toplantı sonucunda mağdur olmamaları adına yeterli ek süreyi tekrar tanımıştır. Ayrıca Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün 502-05-5196493,502-05- 5508766 sayılı yazıları ile 50 ada 20-22-23 parsel üzerinde bulunan yapıların riskli yapı olduğu ve bu yapıların derhal yıkılması gerektiğini bildirmişlerdir. Mevcut Belediyemize ait ve kent meydanı olarak yeniden yapılandırılan alandaki esnafın 17.10 2017 tarihinde alınan meclis kararı neticesinde hiçbir kiracı hukuku kalmamış dolayısıyla kiracı sıfatı yasal olarak da ortadan kalkmıştır. İddiaların aksine bu alanda kiracılara ait hiçbir mala el koyma gibi bir durum yoktur. Mülkiyeti belediyemize ait işyerleri ile ilgili geçmişte yapılan sözleşmelerde de kiracı tarafından kiraladığı alanın içinde ve dışında yaptırdığı her şeyin masrafını üstlendiği ve sözleşme bitiminde hiçbir maddi ve mali hak iddia etmeyeceği açık şekilde belirtilmiştir. Yine yıkım ihalesini alan yüklenici firma ile belediyemiz arasında yapılan sözleşmede ise “Yıkımda çıkan her türlü demir hurda ve imalat malzemelerin yükleniciye ait olduğu belirtilmiştir. Klimalar, mobilyalar, demirbaşlar, kanal içi prizler güvenlik kameraları data prizleri ile kiracılara ait demirbaşlar, jenaratör, klimalar ve idarenin seçeceği teçhizat vb. Hususların idareye ait olduğu ve yüklenici firmanın hak iddia edemeyeceği açık şekilde belirtilmiştir. Yukarıda belirttiğimiz yasal nedenlerden dolayı hiçbir esnafın yasal mağduriyeti söz konusu değildir"