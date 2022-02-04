Kuşadası Belediyesi’nden Kandil Simidi ikramı

Kuşadası Belediyesi, Regaip Kandili nedeniyle Kaya Şavkay Meydanı’nda vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu.

Kuşadası Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından mübarek üç aylara girişi haber veren ‘Regaip Kandili’ nedeniyle vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı. Kaya Şavkay Meydanı’na kurulan stantta gerçekleştirilen ikrama Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari de katıldı.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, sosyal medya hesaplarından yayımladığı bir mesajla Kuşadalıların Regaip Kandilini kutladı. Başkan Ömer Günel mesajında, “Tüm İslam alemine ve dünyaya sağlık, barış ve mutluluk getirmesi dileğiyle Regaip Kandili kutlu olsun” ifadelerini kullandı.