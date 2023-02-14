Kuşadası Belediyesi’nden hayat kurtaracak hamleler

Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentte meydana gelebilecek muhtemel afet durumlarına karşı gönüllü belediye çalışanlarından oluşacak bir “Acil Arama Kurtarma Timi” kurmak üzere harekete geçti. Öte yandan zemin katlarda bulunan taşıyıcı kolonları keserek bina güvenliğini riske atanların tespiti için de bir çalışma başlatılacak.

Kuşadası Belediyesi, deprem kuşağı üzerinde yer alan kenti olması muhtemel depremlere karşı daha güvenli hale getirmek için çalışmalarını hızlandırdı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin ardından afet bölgelerinde yaşayan depremzedeler için başlattığı yardım kampanyasını sürdürürken bir yandan da kente gelen afetzedeleri yalnız bırakmayan Kuşadası Belediyesi, deprem anında hayat kurtaracak önemli kararlar aldı. Buna göre Kuşadası Belediyesi; kendi çalışanlarından oluşacak acil bir arama kurtarma yardım timi oluşturacak. Gönüllülük esasına göre kurulacak olan Acil Arama Kurtarma Timi üyeleri, yoğun bir eğitim sürecinin ardından kent içinde veya dışında meydana gelebilecek afetlerde hayat kurtarmak üzere donanımlı hale getirilecek.

"Taşıyıcı kolon denetimi yapılacak"

Acil Arama Kurtarma Timi’nin yanı sıra kentteki yapı güvenliğini sağlamak amacıyla da yeni bir çalışmanın hazırlığı içerisinde olan Kuşadası Belediyesi kentteki tüm yapıları tek tek denetleyerek zemin katlarda bulunan taşıyıcı kolonları kesen kişileri tespit ederek cezai işlem uygulayacak.

“Hepimiz depreme hazır olmalıyız”

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlar için derin üzüntü duyduğunu belirterek “Kuşadası Belediyesi, tüm çalışanları ve imkanlarıyla beraber ilk günden bugüne kadar elinden gelen her türlü çabayı göstermekte ve depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarına pansuman olmaya çalışmaktadır. Ülkemizin ve yaşadığımız şehir olan Kuşadası’nın deprem kuşağının içinde olması ve son zamanlarda gittikçe artan deprem vakaları nedeniyle kentimizin de muhtemel bir afete karşı hazır durumda olması gerek. Çalışmalarımızı hızlandırma ve Kuşadası Belediyesi bünyesinde de gönüllülük esasıyla oluşturulan bir Acil Arama Kurtarma Timi oluşturulmasına karar verilmiştir” dedi. Depreme karşı yapı güvenliğinin önemine dikkat çeken Başkan Ömer Günel “Kuşadası Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kaçak yapılaşmaya asla izin vermeyeceğiz. Kentimizde bulunan tüm binalarda kolon denetimi yaparak yapı güvenliğini tehlikeye sokan girişimlerin önüne geçmek için gerekli çalışmaları ivedilikle tamamlayacağız” diye konuştu.