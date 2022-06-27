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Kuşadası Belediyesi’nden eğitime tam destek

Kuşadası Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde 467 öğrenciye eğitim desteğinde bulundu.

AYDIN 27.06.2022, 15:07
Kuşadası Belediyesi’nden eğitime tam destek

Kuşadası Belediyesi, 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde 467 öğrenciye eğitim desteğinde bulundu.

Sosyal belediyecilik alanında hayata geçirdiği çalışmalarla dikkat çeken Kuşadası Belediyesi, öğrencilere verdiği eğitim desteğini 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında da sürdürdü. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından 269’u ilkokul ve ortaokul, 149’u lise, 49’u ise üniversite olmak 467 öğrenciye Ekim-Mayıs aylarını kapsayan 8 aylık dönemde toplam 567 bin 885 TL eğitim desteğinde bulunuldu. 2022-2023 döneminde eğitim yardımından faydalanmak isteyen ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin 1 Eylül’den üniversite öğrencilerinin ise 3 Ekim’den itibaren Kuşadası Belediyesi’nin resmi internet adresi üzerinden başvuru yapabilecekleri belirtildi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, yetki ve imkanları dahilinde eğitime verdikleri desteği sürdüreceklerini belirterek “Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın daha iyi koşullarda eğitim alabilmeleri için elimizden geleni yapmaya hazırız. Bu vesileyle tüm öğrencilerimize keyifli ve verimli bir yaz tatili diliyorum” dedi.

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