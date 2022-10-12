Kuşadası Belediyesi’nden Dijital Dönüşüm

Kuşadası Belediyesi, birimler arasında koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak, kentte talep ve ihtiyaçlara uygun yatırımlar yapmak amacıyla ‘Akıllı Belediyecilik’ çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede kurulan ‘Akıllı Şehircilik Birimi’ kenti dolaşarak elde ettiği imar ve numarataj bilgilerini ortak bir veri havuzunda topluyor. Kuşadası Belediyesi’nin gelir ve gider analizi yapmasına da imkan veren projeyle Kuşadalıların daha şeffaf, verimli ve katılımcı belediyecilikle buluşması hedefleniyor.

Akıllı kent olma yolunda hızla ilerleyen Kuşadası Belediyesi tarafından geçen yıl Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde harita ve yazılım mühendisi ile istatistikçilerin de aralarında bulunduğu Akıllı Şehircilik Birimi kuruldu. Kuşadası’nın bina stoğu hakkında detaylı bilgi edinmek amacını da taşıyan çalışmada 25 kişiden oluşan ekip, tablet bilgisayarlarla Kuşadası’ndaki 23 mahalleyi dolaşıyor. Cadde ve sokaklardaki imar ve numarataj bilgilerini toplayan ekipler, ardından elde ettikleri bilgileri dijital hale getirerek ortak bir veri havuzuna kaydediyor.

Çalışmada ekipler tarafından konutların ve işyerlerinin kapılarına mülkiyet sahiplerinin tek bir tıkla kendi yapılarıyla ilgili ihtiyaçları olan bilgiye ulaşmalarını sağlayan karekod etiketleri yapıştırılıyor. Kuşadası Belediyesi’nin birimleri arasında iletişim ve koordinasyonu en üst seviyeye çıkarmak ve kentte vatandaşların talep ve ihtiyaçlarına göre yatırım yapılmasını sağlayacak olan proje bittiğinde Kuşadalılar yeni nesil akıllı belediyecilikle tanışmış olacak. Kuşadası Belediyesi’nin internet sayfasında ve mobil uygulama olarak cep telefonlarında da yerini alacak olan çalışmada ilerleyen dönemde kentteki otel, restoran ve turistik işletmelerle ilgili bilgiler de yer alacak.

Başkan Ömer Günel, Akıllı Şehircilik Birimi’nin sunduğu veriler sayesinde Kuşadası Belediyesi’nin yatırımlarını daha doğru planlayabileceğini belirterek, “Akıllı Şehircilik saha ekiplerimiz kentimizi karış karış dolaşarak bina stoğu, sayıları, yaşları ve iş yerleri gibi değişkenlerin takibini sağlayıp, dijital harita üzerinden merkez birime iletiyor. Belediyemiz bu verilerin analiziyle kurum içerisindeki işleyişi daha uyumlu ve hızlı yürütebiliyor. Ayrıca hemşehrilerimizin belediye hizmetlerinden haberdar olma oranı artıyor. Uygulama kurumsal mali yapımızın da güçlenmesini sağlayacak” diye konuştu.