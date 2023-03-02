Kuşadası Belediyesi’nden depremle mücadelede kararlı adımlar

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kenti afetlere hazırlamak üzere çalışmalarını hızlandıran Kuşadası Belediye Meclisi önemli kararlar aldı. Yapı Denetimi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 13 Temmuz 2001 tarihinden önce yapılan tüm binalarda riskli yapı denetimi yapma kararı alan Kuşadası Belediyesi, denetim süreci tamamlanmayan binalara verilecek her türlü yapı ruhsatı işlemini durdurdu.

Kuşadası Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel başkanlığında yapıldı. Müdürlüklerden gelen ve komisyonlara havale edilen konuların görüşüldüğü toplantıya, bir deprem durumuna karşı alınacak önlemler damga vurdu.

Yıkım İşleri Müdürlüğü kuruluyor

30 Ekim 2021’de Ege Denizi’nde meydana gelen ve Kuşadası’nda şiddetli bir biçimde hissedilen 6.9’luk depremin ardından Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü kuran Kuşadası Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Yıkım İşleri Müdürlüğü kurma kararı aldı. Müdürlük, riskli ve imara aykırı olan binaların yıkım işlemlerinin sistematik ve organize bir biçimde yapılabilmesi amacıyla faaliyet yürütecek.

Kuşadası Belediye Meclisi tarafından depreme karşı hazırlıklar çerçevesinde alınan bir diğer önemli karar ise Yapı Denetimi Kanunu’nun yürürlüğe girdiği 13 Temmuz 2001 tarihinden önce yapılan binalarla ilgili oldu. Karara göre, 2001 öncesi yapılan tüm binalar riskli yapı kategorisinde değerlendirilerek denetime tabi tutulacak. Denetim süreci tamamlanmayan binalara verilecek her türlü ruhsat işlemi ise durdurulacak. Riskli olduğu tespit edilen yapılar ile ilgili güçlendirme ya da yıkım kararı verilecek. Karar uygulanana kadar riskli görülen binalara hiçbir yapı ruhsatı verilmeyecek.

Kuşadası Belediyesi tarafından depreme karşı alınan bir diğer karar ise kentte ve kent dışında meydana gelebilecek afet durumlarına karşı gönüllü Kuşadası Belediyesi çalışanlarından oluşacak bir Acil Arama Kurtarma Timi kurulması yönünde oldu.