Kuşadası Belediyesi’nden basın açıklaması

Kuşadası Beleidyesi’nden atık su hattında meydana gelen patlama nedeniyle basın açıklamasında bulunuldu.

Kuşadası Belediyesi’nden yapılan açıklamada, "Kuşadası’nda, Kurban Bayramı’nda yaşanan yoğunluk nedeniyle Karaova Mahallesi’nde bulunan ZİTUR Sitesi önündeki atık su hattında bir patlama meydana gelmiştir. Aydın Büyükşehir Belediyesi ASKİ Genel Müdürlüğü ve Kuşadası Belediyesi ekiplerince 10 dakika gibi bir sürede olay yerine intikal edilmiş ve çalışmalara başlanmıştır. Olumsuz hava şartlarına rağmen sabaha kadar süren onarım çalışmaları ile arıza giderilmiştir. Nazilli sitesi yanında atık su terfi merkezinin 900 mm çapındaki CTP cinsi terfi hattında boruda oluşan patlak nedeniyle arızanın meydana geldiği ve bu arızaya 15 yıl önce döşenen terfi hattı borularının çelik olmamasından kaynaklandığı belirlenmiştir. Arızanın Kuşadası ileri biyolojik atık su arıtma tesisi ile ilgili bir bağlantısı yoktur. Kuşadası ileri biyolojik atık su arıtma tesisi düzenli ve verimli olarak çalışmaktadır. Arızanın giderilmesinin ardından ASKİ Genel Müdürlüğü, bağımsız ve akredite olmuş bir laboratuvara deniz suyu analiz testi yaptırmıştır. Yapılan incelemede deniz suyunun temizlik kriterlerine uygun olduğu belirlenmiştir. Denizlerimizde herhangi bir kirliliğe rastlanmamıştır. Vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla denize girebilecektir. Bu süreç içerisinde bölgede bulunan tüm site sakinlerine ve yöneticilerine, çalışanlarımıza gösterdikleri anlayış, destek ve işbirliği için teşekkür ederiz. Yaşanan bu arızaya çok kısa sürede müdahale eden Aydın Büyükşehir Belediyesi , ASKİ Genel Müdürlüğü ve Kuşadası Belediyesi ekiplerine gösterdikleri üstün gayret ve emekleri için ayrıca teşekkür ederiz" denildi.