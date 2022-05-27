Kuşadası Belediyesi’nde vezneler hafta sonu açık

Kuşadası Belediyesi mükelleflerin emlak, çevre temizlik, katı atık ile ilan reklam vergisinin birinci taksit ödemelerinde sıkıntı yaşamaması için veznelerini hafta sonu açık tutacak.

Emlak sahiplerinin ödediği Emlak Vergisi, işyeri sahiplerinin ödediği Çevre Temizlik Vergisi ile katı atık ve ilan reklam vergisinin birinci taksit ödemeleri 31 Mayıs Salı günü sona eriyor. Kuşadası Belediyesi, mükelleflerin vergilerini rahatça ödeyebilmeleri amacıyla Kuşadası Merkez, Davutlar ve Güzelçamlı mahallelerindeki hizmet binalarında bulunan veznelerini 28 Mayıs Cumartesi ve 29 Mayıs Pazar günü saat 09.00-16.00 saatleri arasında açık tutacak. Ödemeler ayrıca Kuşadası Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan www.kusadasi.bel.tr adresinden de yapılabilecek.